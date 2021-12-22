印度猴群為復仇狂殺250隻狗　掟BB落樓極殘忍　「疑犯」下場曝光

印度馬哈拉施特拉邦村莊傳出猴群殘殺至少250隻狗的事件，村民指，這全是因為前陣子一隻小猴子被狗群殺死所產生的報復行動。目前已有2隻猴子被捕，但依據官員的說法，牠們未來將會被轉移至附近林區放生，並不會被處死。



綜合新德里電視台等外媒報道，猴群近期只要一見到狗，就會把狗拖到高處，向下重扔奪其性命，光是11月就有至少250隻狗被猴子殺死。

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村民索納瓦尼（Radhakishan Sonawane）更指出，猴群的攻擊行為已經持續3個月，「小狗在如此高的地方，因為沒有任何食物和水，部分是自然死亡，但有時會從高處墜落，村裡早就有200多隻幼犬沒命」。

官員薩欽砍德（Sachin Kand）透露，納格普爾森林部門（Nagpur Forest Department）的團隊已經抓捕2隻殺害幼犬的猴子。已知這2隻猴子被抓捕之後，就被關在籠中，未來將會被轉移至附近林區放生，並不會被處死。

儘管先前有部分研究發現，部分猴子會直接或間接有報復行為，但當地的猴子是否真的是因報復殺死狗，目前仍不清楚。

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