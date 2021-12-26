全民造星IV｜Day翻唱《相對濕度》奪季軍　網民諗起17年前改詞歌

全民造星4總決賽於昨晚（25日）完結，三甲分別為Marf（邱彥筒）、阿Gao（沈貞巧）及Day（許軼），其中Day跳唱鄭希怡Yumiko的《相對濕度》以大熱姿態成為第3名直入女團。Day的表演亦令不少人想起I Love You Boyz的改詞版本《我我我我我有胸部》，更到YouTube重溫當年金曲，有不少網民都留言指「Day令到我返嚟」、「都係因為Day而聽返」、「Day令我返嚟聽多次」。



《全民造星IV》總決賽於今晚（25日）圓滿結束，冠亞季軍分別由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）奪得。（葉志明攝）

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Day在比賽中跳唱重新編曲的《相對濕度》，表演發揮水準之餘亦有壓台感，獲得網民大讚「好charm、好有星味、眼神好吸引」、「完全Carry到Solo，壓到台唱得穩，聲底又好」、「聲音好，服裝打扮襯晒，好有魅力呀」、「最後嗰眼神真係不得了」、「Day有種特別嘅Charm，同埋佢把聲好好聽有種難以形容嘅魔力」。

鄭希怡的《相對濕度》為她於2002年正式出道時的首隻個人派台舞曲，圖為歌曲MV截圖。（網上短片截圖）

鄭希怡的《相對濕度》為她於2002年正式出道時的首隻個人派台舞曲，後來成為一代回憶金曲之一。I Love You Boyz其後於2004年將歌曲改詞成《我我我我我有胸部》，改版同樣令人有深刻記憶。

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Day在總決賽中唱出《相對濕度》之後，不少網民都想起《我我我我我有胸部》，因此到YouTube重溫，將歌曲「推返上水」。《我我我我我有胸部》的YouTube留言欄中有不少人提到自己因為Day跳唱《相對濕度》而重溫《我我我我我有胸部》，「多謝呀Day令我返嚟回顧經典」、「睇完全民造星阿Day唱完之後，好掛住呢首」、「推到阿Day唱《我我我我我有胸部》」。

Day許軼總決賽跳唱《相對濕度》▼ ▼ ▼

