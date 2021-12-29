2021年10大香港熱話回顧！2單涉及常見騙案　美華被佔屋排第幾？

2021年即將完結，在踏入2022年之前，熱話記者嚴選出這一年的10大香港熱話，方便大家展望未來之際，亦都可以看看今年發生了什麼瘋傳大事，隨時重溫。



第10位：跟曖昧女生行山突便急 港男迫住這樣做令氣氛尷尬：本身成功在望

便意話嚟就嚟，但嚟得不及時分分鐘會影響大好姻緣！年初曾有網民發文，話同有曖昧嘅女仔行山，一路暢談甚歡甚至仲有少少身體接觸，點知埋門一腳先突然便急，身處大自然之中只就地解決。事後2人變得非常尷尬，立即向網民求救點樣「收科」。

跟曖昧女生行山突便急 港男迫住這樣做令氣氛尷尬：本身成功在望

原文：跟曖昧女生行山突便急 港男迫住這樣做令氣氛尷尬：本身成功在望

第9位：白蟻入屋侵蝕全屋木地板 清拆浴缸驚見巨型巢穴 裝修師傅喊恐怖

生化危機呀！有裝修師分享幾張客人裝修時影嘅相，話清拆時發現地板原來已經被白蟻侵蝕，浴缸底更仲有大大個蟻竇，大叫好恐怖，「搞到人都麻晒！」。根據師傅所言，當時差唔多成間屋都有白蟻，之後要搵滅蟲公司處理，再清拆成間屋之後先至可以裝修。

白蟻入屋侵蝕全屋木地板 清拆浴缸驚見巨型巢穴 裝修師傅喊恐怖

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按圖睇白蟻侵蝕全屋恐怖景象▼▼▼



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原文：白蟻入屋侵蝕全屋木地板 清拆浴缸驚見巨型巢穴 裝修師傅喊恐怖

第8位：佐敦酒店疑洩春光片瘋傳 男女開窗簾對彌敦道上演「愛情動作片」

呢個故事係要提醒大家，其實好多酒店玻璃都唔係用單面玻璃！11月尾嘅時候社交網站曾經瘋傳一段影片，影嘅係佐敦彌敦道有情侶喺酒店低層房間親熱嘅時候冇拉埋窗簾，結果就變成「愛情動作片」Live，仲被人影低。雖然話「人類總是重複同樣的錯誤」，但大家真係要學精啲啦！

原文：佐敦酒店疑洩春光片瘋傳 男女開窗簾對彌敦道上演「愛情動作片」

第7位：九巴女子爆粗要求落車片段瘋傳 車長獲讚EQ高 網民：油麻地公主

呢一年巴士不時都成為瘋傳故事的主角，不得不提嘅當然包括「油麻地公主」。話說當時1部270A九巴駛離油麻地消防局巴士站之後，1名女乘客由上層落嚟話要落車，但因為已經離站，所以巴士司機拒絕，建議佢可以喺下個站落車，但女乘客不滿發難，叫囂話要開門，仲連粗口都講埋，唔係就投訴佢，不過車長一直都好聲好氣咁解釋。網民就大讚車長EQ高又態度好，反而批評女乘客騷擾車長開車，可能已經犯法！小編就認為搭車如果可以就早啲準備落車，咁就大家都方便啦！

九巴女子爆粗要求落車片段瘋傳 車長獲讚EQ高 網民：油麻地公主

原文：九巴女子爆粗要求落車片段瘋傳 車長獲讚EQ高 網民：油麻地公主

第6位：屯馬線｜網民呻坐到屁股痛 紅磡「回頭車」絕唱 屯門人成輸家？

「屯馬~開通~真的很興奮~」成為今年最廣為人知的最短（只有1句）金曲之一，屯馬線開通實際上亦都影響咗唔少人返工出街嘅坐車習慣。有網民話呢條線通車之後，屯門站人流大升，好快坐滿，亦都有人話通車後最慘係冇得坐回頭車。不過屯門牛最擔心嘅，其實係怕屯馬線通車會令巴士需要減班，得不償失呀！

屯馬線｜網民呻坐到屁股痛 紅磡「回頭車」絕唱 屯門人成輸家？

網民咁樣睇屯馬線開通 ▼▼▼



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屯馬線於6月28日迎來首個上班上學日，適逢黑雨 ▼▼▼



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第5位：PS5七折平賣？買家赴坪洲面交咁收場 網民列5大破綻：肯定係騙徒

市民時刻精明，騙徒無所遁形！PS5因為晶片缺貨而令供貨一直滿足唔到需求，有騙徒睇中機迷想心急有機打嘅心態，用平價PS5行騙。曾經有網民分享個人經歷，話搵到有人叫價2800蚊，七折平賣官方價格3980蚊嘅光碟版PS5，平炒價5000至6000蚊差唔多一半！不過交易過程慢慢開始有伏味，唔單止要郵寄、預先過數，仲要一早7點半入到坪州交收。不幸中之大幸係，交易最後告吹。有網民一錘定音咁話賣家「肯定係騙徙」，仲讚樓主意志夠晒堅定，死都唔過數，先至可以免於被騙。

PS5七折平賣？買家赴坪洲面交咁收場 網民列5大破綻：肯定係騙徒

點擊下圖放大即睇買賣雙方對話內容 ▼ ▼ ▼



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點擊下圖放大即睇網民歸納5大騙案元素 ▼ ▼ ▼



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第4位：港女遇「外籍機師」搭訕 贈葉劉玉照展開爆笑對話 對方咁樣反應

冇錯！第4位都係騙案，不過今次係感情騙案！大家都可能收過陌生嘅外籍人士英文WhatsApp，如果你有應佢機，佢就會話唔知點解Send到訊息畀你，不如做個朋友，而且自己仲係靚仔嚟。有連登仔遇過呢類騙案之後竟然決定同佢玩下，仲Send立法會議員葉劉淑儀嘅相畀佢，被讚「Wow，You look so beautiful！」。有網民亦都搵到，呢位陌生人其實係盜用德國網紅機師「pilotpatrick」嘅相，以此行騙。

港女遇「外籍機師」搭訕 贈葉劉玉照展開爆笑對話 對方咁樣反應

騎呢對話記錄截圖▼▼▼



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警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖 ▼▼▼



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葉劉回應：網戀騙案｜美腿照被「靚仔機師」激讚 葉劉：遺憾70歲先有人讚靚

第3位：美孚男夜夜與女友傳銷魂叫聲 歷時長久幾層樓聽到 鄰居發帖求救

香港居住空間有限，有時講嘢大聲啲隔籬屋都會聽到，都真係有啲麻煩。美孚曾經有居民分享，話隔籬屋嘅後生仔每2、3個星期就會喺屋企搵朋友一齊玩到凌晨，平時夜晚就會同女朋友親熱，而且女方叫聲特別長，隔住幾層樓都聽到，擾人清夢。呢位斴居最誇張仲試過晚飯時間「開戰」，令樓主要開電視避免小朋友聽到尷尬。有唔少網民都笑住話好奇，自己都想去欣賞下，緊係啦，受苦嗰個又唔係你哋，食花生最開心呀！

美孚男夜夜與女友傳銷魂叫聲 歷時長久幾層樓聽到 鄰居發帖求救

點擊看美孚街坊受銷魂尖叫聲困擾 ▼▼▼



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原文：美孚男夜夜與女友傳銷魂叫聲 歷時長久幾層樓聽到 鄰居發帖求救

第2位：東張西望｜聾啞女九旬父病逝 驚揭租置公屋贈女保安 連登仔獻計

講到瘋傳得嚟仲要人人關注，相信聾啞女美華被佔屋一事大家都仲會好記得！《東張西望》播出第1集已經引起全城關注，之後嘅集數仲令到大家忍唔到想一路追睇，了解事情發展。美華最初被趕走之後，女保安阿娟一開始態度囂張，後嚟突然軟化甚至跪求美華搬返屋企同住，來龍去脈一直都受到網民熱烈討論，更加不斷諗方法幫美華拎返單位，唔使流浪街頭。截至而家最新嘅消息係，美華12月已經入稟高等法院取回業權，仲要求法庭頒令，禁制阿娟唔可以阻礙她享用單位，同時佢都已經獲得同區安置體恤快速審批，但強調自己只係拎咗小量物品跟身，目標依然係拎返個單位！

東張西望│聾啞女九旬父病逝 驚揭租置公屋贈女保安 連登仔獻計

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第1集：東張西望│聾啞女九旬父病逝 驚揭租置公屋贈女保安 連登仔獻計

第2集：東張西望｜女保安佔樓 聾啞女曾出資可爭業權 網民再促查遺囑

第3集：東張西望｜佔樓女保安稱曾付錢兼有文件 網民：處心積慮做晒戲

第4集：東張西望｜女保安連環爆金句求聾啞女回家 網民：淆底驚打官司？

第5集：東張西望｜女保安堅持不搬走 美華未上樓爭業權 網民：不了了之

第1位：姜濤維園打波上港聞 網民盤點明星一秒變路人 影帝受訪超爆笑

姜濤全年紅爆，今年成為熱話第1位並唔係因為佢嘅表演，而係因為被有線新聞「野生捕獲」佢喺維園打籃球！姜濤喺新聞片段入面素顏登場，雖然同平時登台都有啲分別，但仍然被人大讚勁有星味，而網民亦都藉機網點過去曾經「一秒變路人」嘅藝人。

姜濤維園打波上港聞 網民盤點明星一秒變路人 影帝受訪超爆笑

按圖睇姜濤街場打波被拍下的畫面 ▼▼▼



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即睇藝人一秒變路人受訪情況 ▼▼▼



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