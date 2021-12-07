2021年Yahoo搜尋人氣榜　十大熱搜潮語躺平登頂　MM7、OJ係點解？

2021年將近完結，Yahoo（雅虎香港）今日（7日）公布「全年搜尋人氣榜」，列出今年10大香港人熱搜的關鍵字、潮語、娛樂圈風雲人物、電影及電視劇等。今年新冠肺炎疫情仍未結束，強檢、疫苗、打針抽獎等成為港人熱搜關鍵字；而ViuTV人氣組合MIRROR掀起追星熱潮，多名成員成為討論度最高的藝人，衍生的「世一」、「MM7」、「前夫」更為今年最歡迎潮語。



今年10大熱搜關鍵字中，一半都與疫情相關，「強制檢測大廈」、「科興／復必泰疫苗」分別位列第1及第3位，「打針抽獎登記」、「安心出行」、「限聚令延長」亦上榜，反映港人生活仍受疫情影響。蘋果公司（Apple）每次推出新產品均引起全球「果迷」關注，今年推出iPhone 13毫無懸念地擠身熱搜第2位。

在潮語方面，「躺平」位居第1位，「躺平」一詞源自中國內地，意思為年輕人對工作、生活感厭倦，與其堅持奮鬥達到他人期望，不如選擇「躺平」、無欲無求的處世態度。

第2位為YouTube頻道「試當真」成員蘇豪（MC $oHo）、許賢（KidNey）、Kayan9896（吳家忻）合唱的大熱自創曲《係咁先啦》，歌詞琅琅上口，當中一句「係咁先啦」成瘋傳潮語。

其餘上榜潮語大多與ViuTV人氣組合MIRROR及ERROR有關，包括「世一」、「自肥」、「知我咩料啦」、「MM7」及「前夫」。「自肥」源自ViuTV製作的綜藝節目《ERROR自肥企画》，「知我咩料啦」為ERROR成員193郭嘉駿的金句，「MM7」為「正」字速成碼，由MIRROR成員柳應廷（阿Jer）及其粉絲「柳柳粉」帶起使用「MM7」熱潮。至於「OJ」，其中一種解釋是「OK」的手誤。

今年MIRROR及ERROR成為娛樂圈最受注目的團體，代言廣告鋪天蓋地，姜濤繼續為MIRROR人氣王，位列熱搜第1位，主演電視劇《大叔的愛》的Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）人氣急升，而ERROR成員193郭嘉駿憑出位言論受到關注。

電影方面，改編自殘奧田徑賽金牌得主蘇樺偉的傳記港產片《媽媽的神奇小子》成最多網民熱搜電影，擊敗美國太空史詩科幻電影《沙丘瀚戰》，以及多套Marvel（漫威）超級英雄片《永恆族》、《黑寡婦》及《尚氣與十環幫傳奇》，而根據已故香港天后梅艷芳真實經歷改編的同名電影《梅艷芳》只排第9位。

熱搜電視劇排行榜再次印證MIRROR熱度，電視劇《大叔的愛》奪得熱搜第1位，掀起全球追劇潮的《魷魚遊戲》佔據第2位，榜中不乏韓劇，包括第3位的《女神降臨》、第9位的《Sweet Home》及第10位的《海岸村恰恰恰》。

多套無綫電視（TVB）劇集亦有上榜，包括陳展鵬主演的《逆天奇案》及李佳芯主演的《智能愛人》，鍾漢良、譚松韻主演的古裝劇《錦心似玉》為唯一一套上榜的內地劇。