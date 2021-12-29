全民造星Marf邱彥筒廣告費超高　即睇身高、吸金數據勁成咁！

【Marf邱彥筒／收入騷價／身高／IG／全民造星IV】ViuTV《全民造星IV》由19歲的Marf（邱彥筒，IG：_marifemarife_）奪得冠軍，可與亞軍Gao、季軍Day直入女團。雖然女團要等到下月（2022年1月）才公布名單，但Marf早已是廣告商寵兒，有傳媒報道，Marf取得冠軍後身價更由6萬元大升至15萬元，非常厲害。



ViuTV《全民造星IV》由19歲的Marf奪得冠軍。（電視畫面）

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15萬元身價究竟是什麼概念？以2021年第3季港人每月就業收入中位數20,000元計算，Marf接1個廣告已相等於一般港人工作7.5個月的收入，而根據《統計年刊2021》，每月收入10萬元以上屬於全港2.9%最高收入打工仔的一群，故假設Marf每月接拍一個廣告，收入已比全港逾九成七打工仔人工多。

相比起當紅的人氣男團MIRROR，Marf亦相距不遠。據報道，比較紅的「鏡仔」如姜濤（Keung To）、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）及江𤒹生（AK）等，出騷價每場50萬元，社交媒體出1則帖文則叫價20萬元，而仍未以女團身份出道的Marf，廣告價已高達15萬元，走勢可謂相當強勁。

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除了吸金力強，Marf本身的身形亦有先天優勢，高 166 厘米，相比港女平均高度高逾 7 厘米，天時地利人和集於一身。

以上數據只供參考，Marf實際收入仍須視乎與公司分成、報價等。