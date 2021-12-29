貓貓遭徒手穿心？詭異相片引熱議　網民畫圖破解：喵星人液體造的

貓咪的身體柔軟度高，常常會擺出讓人類驚嘆但不明所以的姿勢。外國1名網民早前上載相片，指姐姐抱起家中貓咪拍照時，貓咪看起來竟像被人手穿過身體，「貓穿心」的詭異相片引來瘋傳熱議。有熟悉貓咪習性的網民其後畫出「結構分析圖」，指出相片並非「P圖」，亦沒有出現任何超自然現象，笑稱事件引證「喵星人根本是由液體造」的說法。



有外國網民早前上載相片，指姐姐抱起家中貓咪拍照時，貓咪看起來竟像被人手穿過身體，「貓穿心」的詭異相片引來瘋傳熱議。（Reddit討論區圖片）

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有外國網民於Reddit討論區以「我姐姐的手穿過我家貓咪的身體」為題發文，貼出相片與網民分享。相中可見，樓主姐姐側身抱着貓咪，而貓咪則肚子朝天，樣子無辜地放軟四肢，另有1隻屬於他人的手指向貓咪的肚子。不過看似正常的畫面竟出然詭異之處，樓主姐姐抱貓時，右手猶如從貓咪的身體中穿過，「貓穿心」的情況引起熱議及瘋傳。

不少網民看到相片紛紛討論「穿心」成因，不禁笑稱「可能是人手造成的錯覺」、「為什麼都這樣了貓咪的表情還是這麼可愛」、「想到腦袋爆炸了」、「是有兩隻貓嗎」。也有人質疑相片曾「做手腳」，「無論如何我也不信」、「這肯定是P圖」。

其後有網民畫出相片的「結構分析圖」，認為相片並非經過「P圖」，亦沒有所謂「穿心」的超自然現象，僅僅是拍照角度加上貓咪的毛髮造成的視覺錯覺，「有些貓咪毛比較長，如果仔細觀察，就能發現『穿心洞』的左下方有段『皮膚』連接在一起的小縫隙」。最後有網民「一錘定音」，開笑玩指無論相片孰真孰假，也證實了「喵星人根本是由液體造」的說法。

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