5歲女墮20米深井被困　井口僅35cm點算？　18歲小姨自願倒吊救命

內地有5歲女童意外墮進深達20米深的井後被困，但井口企得35厘米闊，一般成年人根本無法進入，救援人員到場後亦束手無策，幸女童的18歲小姨自願奮身落井救人。救援人員與小姨溝通具體的救人方法之後，3度將小姨倒吊到井底，終成功將繩掛在女童身上，一次過將女童及小姨拉出井，2人均無恙。



該名5歲女童墮井之後，因為井口太窄，救援人員未能下井救人。（網上短片截圖）

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事件發生於陝西渭南市大荔縣羌白鎮鹼窪村，該名5歲女童於昨日（28日）不慎掉進深約20米的枯井，井口內徑闊度僅35厘米，外徑闊度則40厘米，全個枯井的闊度一致。救援人員到場後確定女童意識清醒，能夠與救援人員對話，以儀器探測後亦確認井底沒有毒氣體，於是立即向井底輸送空氣，確保女童可以正常呼吸。

由於井口太窄，救援人員皆未能落井救人，因此想到2個救援方案，分別是以挖掘機挖開井口，或找成年但肩寬少於35厘米的人落井施救。救援人員與女童家人討論之後，最後18歲體型瘦小的女童小姨在自願情況下協助救人。救援期間，救援人員不斷與女童對話，以減少女童內心的恐懼。

確定救援方案後，救援人員就預先清空井口位置，再教小姨下井救人方法、裝備使用方法及下井注意事項。救援人員確保小姨清楚了解救人方法之後，就為小姨做倒立測試，完成後立即開始救援。

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小姨首次下井時，在離井口約2米的地方就卡住，因而被拉上地面再作嘗試。第2次下井時，小姨成功下降到女童位置，嘗試幫她繫上繩索掛鉤等，其間女童曾說「我腳疼，你可以我把拉上去嗎」，小姨就堅定地說「可以」，女童當時還安慰小姨「我現在還好」。不過由於救援人員擔心小姨倒吊時間太長會導致腦充血及缺氧，因而又將她拉了上地面。

最後在第3次救援時，小姨成功將繩子掛鉤排在女童身上，然後請地面的救援人員將她們2人一併吊起，救援行動最終成功救出女童。2人一同上升到地面途中，女童還對小姨說「我就知道你會救我」，場面令網民們都大呼感動。醫護人員即場確認女童的狀況，身體並無大礙，後來轉送至醫院接受治療。

（網易新聞、光明網）