狗狗墮井底被困　消防員拋下繩索救援　毛孩一舉動聰明得令人驚訝

狗狗除了是人類最忠心朋友，在危急關頭都可以聰明自救！巴西1隻狗狗意外掉進1個枯井中被困住，消防員將繩索拋下，打算讓牠咬着再拉上來，沒想到狗狗卻非常醒目，想出1個方法大大降低救援難度，令消防員都感到驚訝。



巴西1隻狗狗意外掉進枯井中被困，消防員將繩索拋下，打算讓牠咬着再拉上來，沒想到狗狗卻非常醒目，想出1個方法大大降低救援難度。（影片截圖）

狗狗自救全過程▼▼▼

+ 4

下載「香港01」App，即睇城中熱話

從影片可見，1隻小黃狗跌入一口井中，因井裏沒有水，狗狗未有遇溺，但難以自己爬出來。消防員其後接報到場救援，把繩索丟入井中，打算讓狗狗咬住後，再與隊員合力把狗狗拉上來。

不過狗狗卻相當聰明，牠將繩子末端的圓圈直接套在自己身上，這樣做就能確保拉上去時不會不小心脫掉，因狗狗機智的做法，令救援行動變得簡單，消防員很輕鬆地把牠拉出來了，而上來時亦沒有掙扎，看來對消防員哥哥絕對信任，最終亦成功救援。

據報道指，狗狗現時已平安回到主人身邊。不少人看到影片都感到驚喜，大讚狗狗非常聰明，「本來是一項艱難的任務都變得簡單了」，又指不是每隻狗都像牠一樣醒目。

同場加映：貓貓闖球場看台命懸半空 美球迷齊拉國旗神救援 影片瘋傳勁感動

貓貓闖球場看台命懸半空 美球迷齊拉國旗神救援 影片瘋傳勁感動

美國佛羅里達州邁阿密花園硬石體育場（Hard Rock Stadium）早前上演讓全場球迷緊張的驚險一幕。據網上瘋傳的影片顯示，事發時1隻小貓誤闖觀眾席，身體懸吊在半空搖搖欲墜，幸好下方的觀眾立即以美國國旗等旗子當防護網，配合上層觀眾調整位置，最終成功接到掉下來的小貓。當有人高舉小貓以示牠沒有大礙後，附近球迷更隨即熱烈歡呼，網民看到神救援一幕都大呼感動！



+ 4

另一角度拍攝的救貓一刻▼▼▼



同場加映：帶貓到公園散步 貪玩主子爬上去打鞦韆 老翁1個舉動暖爆790萬人



帶貓到公園散步 貪玩主子爬上去打鞦韆 老翁1個舉動暖爆790萬人

+ 7

👇👇👇按圖了全球最萌動物第11-20位👇👇👇

+ 27

👇👇👇按圖了全球最萌動物第1-10位👇👇👇

+ 30

👇👇👇點擊睇世上10款最貴貓種👇👇👇

+ 36