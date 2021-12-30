剛入職即被委以重任　見客先知中伏：成餐飯佢隻手冇離開過我身體

為公司犧牲色相，是否值得？或許也要看看對象是誰，好像以下這名男網友便直言無法接受得了老闆逼他啃下的「老阿姨」，卻遭威脅不出賣身體的話便要丟掉工作，還稱她的合約關係公司的存亡，讓男網友崩潰表示：「我到底是來工作還是來賣身的啊？」



文：男網友發表於匿名公社

最近接洽一個大客戶，她原本就是老客戶了，是因為前輩離職了才會掉到我手上的。

但我第一次去時就被她摸來摸去的，還在言語上一直吃我豆腐，不是誇說我年輕應該體力很好，就是說我皮膚很好是不是常常有在保養，邊說邊摸我的臉和大腿，但旁邊一起去的同事好像都見怪不怪的樣子……

老闆強迫再去 行為愈來愈誇張 終於……（點圖放大看原文）▼▼▼

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第一次接洽我就有陰影，也大概明白，這麼高的回扣獎金怎麼大家都不搶，會落在我一個才到職3個月的新人身上。之後又被老闆強迫去一次，這次她又更加誇張了，整餐飯她的手就沒離開過我的身體，還一直逼問我一天可以幾次？我原本不想理，但老闆一直在對面跟我使眼色，我只好乖乖回答，但還是被她嘲笑說她沒用過她不信，這根本是性騷擾等級了吧？

客戶在吃飽後硬要拉我去續攤，但我真的已經忍受不住所以很沒禮貌的拒絕，想當然單沒簽成，還被老闆一頓痛罵。老闆說如果我沒把她按耐好拿到單就要我離職，還說這張單關係著整間公司的存亡，所以為了公司我就要犧牲自己嗎？我沒這麼偉大也不想這麼偉大，但同事卻勸我忍耐，說牙一咬就過去了拜託啊，我到底是來工作還是來賣身的啊？簽到單最少有10萬（台幣）回扣獎金，但這個老阿姨我真的嚼不下去拜託。

網民怎麼看？「你真偉大！全公司就靠你的犧牲了，好奇是多老啊？」「關燈換手，請勇者幫你。」「上啊！我以前也不行，後來發現她們都知道男人要什麼。」「士可殺不可辱。」

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