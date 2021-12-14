英研究揭27%人曾同同事一夜情　人力資源冇改錯名　第1名跌破眼鏡

英國網站Thortful最近對2000名不同職業的人進行調查後發現，有近27%的員工曾與同事有過一夜情。



其中教師最不可能與同事有染，而警察則是與同事發生性關係機率最高的職業……

一個圖輯看清最有可能和最不可能與同事發生一夜情的職業排名（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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《每日郵報》對此進行報導時聲稱，這項研究結果獲得蘇格蘭退休警察馬修斯（Andy Matthews）的認可，他指出：「警察們都會因為與其他警察發生婚外情或一夜情而臭名昭著。」

最有可能與同事發生一夜情的職業如下：1. 警察44%、2. 藝術家38%、3. IT人員33%、4. 電氣或瓦斯技術人員32%、5. 銀行家32%、6. 人資（HR）29%、7. 會計師28%、8. 商店店員28%、9. 康樂中心工作人員27%、10. 公車或火車司機25%；最不可能和同事亂搞的職業如下：1. 教師10%、2. 社工14%、3. 科學家15%、4. 律師18%、5. 醫護人員19%、6. 房地產經紀21%、7. 銷售或業務人員23%、8. 公務員23%、9. 工程師23%、10. 慈善工作者24%。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】