首次見面竟食兩餸飯　曖昧對象借尿遁即走　港男不解：好失禮咩？

「兩餸飯店」開到成行成市，擴張速度及數量甚至已遠超便利店。有港男近日發文，指早前相約在交友程式認識的曖昧對象首次見面，因兩人也感肚餓，他遂提出到兩餸飯餐廳「醫肚」。他指沿途兩人有講有笑，惟點餐後才發現對方借尿遁離去並失聯，令他大感不解，「雙餸飯真係好失禮咩？」，甚至批評對方不辭而別屬無禮貌表現。帖文引來熱議，不少人指樓主「攞嚟衰」，認為初次見面理應多花心思以示尊重，又笑言他是「憑實力單身」的代表。



有港男發文大呻，指早前相約曖昧對象見面時，因提出食兩餸飯而遭對方借尿遁「甩底」。（資料圖片）

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「乜真係好失禮咩？點解可以就咁走咗去？」該名港男周日（26日）發文，大呻與曖昧對象「未開始已經結束」的見面經歷。他指本月初於交友程式結識了1名女網友，兩人相談甚歡，「仲愈嚟愈曖昧𠻹」，故趁聖誕節假期特意相約見面。

樓主指，與女網友約好於「拆禮物日」中午約12時見面，當時兩人也未食早餐感到肚餓，故打算先吃午飯。沿途兩人有講有笑，女方對用餐地點表示「冇咩所謂」，他於是決定帶對方到附近1間兩餸飯店，「食個quick lunch醫下肚囉」，沒料事情發展卻急轉直下。

樓主起初以為曖昧對象要步行至較遠的洗手間，後來才驚覺對方經已離去，更將其聯絡方式封鎖。（《深夜的奇葩戀愛圖鑑》劇照）

他憶述進入餐廳後，曖昧對象突然表示要去洗手間，着他先點餐，想不到對方一去便是半小時，期間更一直失聯，「我以為佢係咪喺入面出咗事，Signal佢又唔應機，打畀佢又唔通」。起初他以為女生要步行至附近商場的洗手間才多花時間，後來才發現對方「已經一早走咗人」，最終只能「一個人打包兩盒飯返屋企食」。

回家後樓主大感受挫，認為女方若「唔啱食」大可直接提出，「請問雙餸飯真係好失禮咩？價廉物美又多選擇，都係食個lunch啫，唔啱食咪出聲囉，轉場去食Omakase都得㗎，點解要就咁走咗去咁無禮貌喎」。他又稱當日原定與對方「全日出嚟玩」，早已於酒店訂座自助晚餐，沒想過約會竟會突然告吹，只好黯然慨嘆：「而家唔使啦，晚上我食埋佢剩低嗰盒飯算喇。」

網民看過帖文各有看法，不少人認為初次見面理應多花心思以示尊重，又笑言樓主是「憑實力單身」的代表。（《深夜的奇葩戀愛圖鑑》劇照）

網民看過帖文各有看法，有人認為樓主不解風情，直言與曖昧對象首次見面，理應花點心思選擇餐廳以示尊重，「你都識講有少少曖昧，有發展空間嘅時候如果約出街，正常女仔都會當係約會咁準備同期待，口就話冇所謂，但係多多少少都會覺得你係唔識做啦」、「你真係憑實力單身，約人我係完全冇雙餸飯個概念，就算幾窮都唔第一次見就食啲咁嘅掛」。

不過也有網民認同樓主，認為女方不辭而別非常無禮，安慰樓主以這經驗學習帶眼識人，「個女仔又話冇所謂，唔鍾意食都唔使粒聲唔出就走咗，一啲禮貌都冇」、「可能真係見完真人覺得同線上唔同，但佢都應該諗原因然後閃人，好過粒聲唔出走咗」、「咁嘅女仔早啲睇清幾好啊，真係幾冇禮貌下。雖然雙餸飯的確hea，但我覺得可以接受啊，起碼佢都可以講聲話唔想食」。

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