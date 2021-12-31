奇葩裝修｜3面牆全鋪白階磚如龕位　台4房單位惹熱議：與祖先同住

無論買樓或是租樓，要找到合心水的單位也不容易。有台灣網民近日發現，1個位於新北市板橋區的4房公寓單位雖然以溫馨作為賣點，但一看裝修有股「莊嚴感」，皆因單位內多幅牆壁也選用同款的灰白方形階磚，令人一看便聯想到供奉骨灰的龕位，單位就像龕堂。大批網民看過相片也笑翻，直指租用單位的人可「與全家祖先同住」，又開玩笑稱「這豈止4房」，暗示每格階磚也像一個個龕位。



台灣1個正在放租的4房單位多幅牆壁選用灰白方形階磚，引來網民熱議，笑指與供奉骨灰的龕位如出一轍。（fb「奇葩裝潢分享中心」圖片）

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facebook專頁「奇葩裝潢分享中心」早前分享網民投稿，指有中介於台灣的租屋網站發文，有意出租1個位於台北板橋區的單位。網站介紹形容該月租3.5萬元台幣（約9855港元）的2樓單位為「溫馨4房公寓」，指屋內採光佳又通風，而且配套良好，類近便利店、傳統市場、學校及夜市等，到附近的捷運及火車站也非常方便。

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單位隨即引來網民討論，原因並非價錢或是位置，而是內裏令人不禁「肅然起敬」的奇怪裝修。中介提供的相片可見，單位寬敞的客廳內，3面牆全鋪上灰白方形階磚，地板則使用淺藍地磚，而天花及圓拱形房門亦同樣用上白色，加上圓形白燈，令屋內呈現一片明亮灰白色調，不禁令網民聯想到放置先人骨灰的龕堂。

雖然單位內4間房均非用上同款灰白牆磚，惟單位已惹來大批留言，笑稱「這應該不叫溫馨，應該叫莊嚴吧」、「牆壁上那一格一格該不會能打開吧」、「這怎麼看都不只4房啊」、「祖宗十八代都同堂，真是溫馨」。亦有人毒舌留言，稱只要稍加裝修，單位便能增添另類用途，「中間要放一尊地藏王菩薩，然後再擺個自動念佛機24小時誦經，這樣就對了」、「生時住進去，死了不用搬家，一條龍的概念」。

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