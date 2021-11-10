旺角唐樓800呎月租$1.3萬　綠白格仔地磚超懷舊　網民：時光倒流

香港地樓價幾乎只升不跌，要找到啱心水又合乎預算的安樂窩毫不容易。有疑似業主近日於社交平台發出招租帖文，放租1個與旺角東及太子港鐵站僅3分鐘路程的800呎唐一樓單位，月租開價13000元。該單位雖然地方闊落，但破舊兼充滿懷舊感的裝修卻引起討論，尤其是搶眼的綠白格仔地磚，有網民笑指進入單位後或會感受到時光倒流，「可以俾人睇返幾廿年前啲人點生活」。



近日有網民發出招租帖文，放租1個與旺角及太子港鐵站僅3分鐘距離的800呎唐一樓單位，月租開價13000元，單位破舊兼充滿懷舊感的裝修引起熱議。（fb群組圖片）

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該名疑似業主日前於facebook群組貼出資料為物業放租，單位位於旺角花園街唐一樓，室內面積為800呎，另有室外露天位置200呎，有兩個獨立出口，每月叫租13000元，已包差餉及免佣。放租網民指，單位與旺角及太子港鐵站僅有3分鐘步行距離，有意者除了可租用整個單位外，亦可選擇租用約200呎的房間。

單位全屋均鋪上非常傳統的深綠及白色格仔地磚，充滿懷舊味道。（fb群組圖片）

從放租帖文顯示的相片可見，單位裝修非常破舊，部分牆身油漆已脫落，亦有曾用另一顏色油漆補漆的痕跡。客廳範圍尚算闊落，放了小量殘舊傢私，角落位置則設有3間猶如試身室的迷你板間房，亦有疑曾用作擺放貨物的大型木架。單位全屋均鋪上非常傳統的深綠及白色格仔地磚，充滿懷舊味道，而洗手間則有明顯因長期使用而留下的污漬。

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帖文引起網民關注，直指業主若有意找到好租客應先「執執啲裝修」，笑言單位現況令人有時光倒流的感覺，「完美帶人返去50年前」、「舊到鬼屋咁，有冇靈體？」、「可以俾人睇返幾廿年前啲人點生活」、「直接留返所有嘢，用嚟搞導賞團做文物活化都得」。