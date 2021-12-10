奇葩租盤│上床下廁月租$2500　稱擁「私人空間」　網民：畀錢坐監

住屋問題困擾許多港人一生，許多奇葩租盤極具「特色」，設計令人嘆為觀止。有網民今日（10月）在fb專頁放租「私人空間」，聲稱近長沙灘地鐵站，交通非常便利，月租僅2500元，惟相片所見，這個「私人空間」實際上是上床下廁，睡上床墊腳邊就是水管，頭旁邊是冷氣，身處其中只能坐不能站，如此奇盤引來網民熱議。有人形容放租者都不敢叫做「單位」，只形容是「私人空間」，批評其實是叫人入住廁所，「似之前綁匪用嚟困住條肉參嘅單位」，亦有人稱如此居住環境連監獄都不如。



有業主放租「私人空間」，上方是擺放床的空間，入住者只能坐，不能站立，而下方則是廁所。（fb專頁「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

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有業主於facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發文，出租1個「私人空間」，位於長沙灣保安道唐2樓，強調有獨立廁所及有窗，近港鐵長沙灣站C2出口。從照片所見，「私人空間」其實設於閣樓位置，有條樓梯往上格，下方入門旁是廁所，上方放有1張床墊，另有2個枕頭，如睡到床墊，腳邊就是水管，枕頭旁則是冷氣和風扇，是個上床下廁的設計。

這個租盤的驚人設計震撼網民，有網民留意到放租者都不敢稱這租盤為「單位」，而是叫作「私人空間」，疑問到底香港人可以將單位劏到什麼地步，「咁唔係叫有獨立廁所，咁叫住入廁所」。其實床上放了2個枕頭，可能是預計讓2人住，「長期冇得企，係唔係返到屋企連企既機會都冇」、「「咁似之前綁匪用嚟困住條肉參嘅單位」、「企都企唔到，慘過坐監呀」。

甚至有網民質疑業主不應這樣割出1個「私人空間」放租，「咁都攞出嚟租」、「每個月比$2500返去坐監」、「鰂魚涌公園可能仲舒服」，大嘆做香港人很折墮。但也有人認為這個銀碼的租金應具吸引力，「一日幾十蚊，仲要近地鐵，好快租出。」

事實上，同一個租盤在今年6月時亦曾於專頁內放租，當時也引起許多網民負評，質疑是勉強將其改裝「賺到盡」。

（綜合）

早前網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，放租者更形容單位有「靚裝修」，適合三口之家。不少網民看過相片也批評業主刻薄，「不如直接入棺材啦都無分別」。



網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，惹來網民熱議。（fb圖片）

涉事劏房單位以靚裝修及交通方便作招徠，放租者更形容適合三口之家。（fb圖片）

發文者同時為另1個160呎深水埗劏房放租 ▼ ▼ ▼