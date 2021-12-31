Staycation酒店最污糟物品投票　網民嚴選最後四強　呢樣避無可避

疫情仍然持續，不少人在聖誕假期都只能租住本港酒店「宅度假」一下，以解旅行癮。有連登仔在討論區發起「二選一」投票，在眾多酒店房間中，嚴選最骯髒的物品，結果引來大量網民踴躍參與，至今已進入四強階段，包括熱水壺、梳化、毛巾及地氈。不過有酒店業行內人士透露，愈高級的酒店就愈乾淨，因清潔消毒過程相對嚴格，大可放心。



有連登仔在討論區發起「二選一」投票，在眾多酒店房間中，嚴選最骯髒的物品，結果引來大量網民踴躍參與。（示意圖，資料圖片）

該網民在連登討論區以「酒店最污糟嘅嘢究竟係乜？」為題發文，列出16項物品「二選一」對戰，包括「電熱水壺VS微波爐」、「拖鞋VS水杯」、「浴缸VS梳化」、「毛巾VS廁紙」、「馬桶VS垃圾桶」、「電視機遙控器VS風筒」、「地氈VS浴室排水渠」及「枕頭VS床褥」。

帖文隨即引來數千名網民回應，選出心中最髒物品，經過2輪投票後，熱水壺、梳化、毛巾及地氈成功進入最後四強。

有網民表示，出外住酒店必定帶備自家毛巾，甚至床單等，並只飲用樽裝水，惟地氈的確是防不勝防；但有的認為如果出外遊玩都要多多顧忌，毫不盡情，「咁你不如留喺屋企啦」。

有從事酒店業的網民則指出「愈高級嘅酒店，愈乾淨同冇咁多菌」，而所有毛巾都會送往專業洗衣店消毒，運送過程嚴格，清潔房間後亦會放置臭氧機消毒整個房間，「高級同貴嘅酒店為咗評級同審核會做到好足」。

酒店用品不少都經過多人使用，以下為一些暗藏清潔危機的酒店用品！▼ ▼ ▼



【暗藏清潔危機的酒店用品】有外國女網民表示，用熱水壺清洗染血內褲快捷又衛生。（網上圖片）

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同場加映：香港西客特別多？有網民就曾經以「一人一個今年Staycation見到嘅奇人奇事」為題發帖，吸引大家分享入住酒店時的所見所聞▼▼▼

