慎入！巴西鐵騎逆線高速擦撞私家車　小腿被夾扯斷懸掛車門條條揈

開車要小心，否則隨時累己累人！巴西日前發生恐怖車禍，當地1名男子開電單車高速逆線行駛，與迎面而來的私家車發生碰撞，實際是撞及私家車的倒後鏡，但因鐵騎士的左腿剛好夾在電單車擋泥板與私家車車身之間，高速擦撞令其小腿被緊夾扯斷。私家車司機即時停車，只見斷腳卻掛在車門上，畫面極其恐怖！許多網民嚇得不輕，紛紛說「我後悔看了」。當地傳媒指警方無公布鐵騎士資訊，但他送院後情況嚴重，由於左腳的皮膚及組織嚴重受損，斷肢已無法駁回。



巴西１名鐵騎士日前高速逆線行駛，迎面與私家車擦撞，小腿被扯斷。（Twitter影片截圖）

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事發於周二（2021年12月28日）上午，有男子駕電單車與私家車相撞，車禍畫面剛好被街上的閉路電視拍下，隨即在網上瘋傳。現場片段所見，鐵騎高速逆線行駛，下秒迎面撞上黑色私家車，只見1條斷腿掛在私家車左車門，私家車馬上停下，斷腿則不停搖晃，十分恐怖！私家事乘客嚇得下車，惟駕駛座車門疑因夾住斷肢無法打開，司機要往乘客車門落車，走去查看鐵騎士情況。

事發片段：

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當局未有公布鐵騎士的身份，但從網上流傳的片段可見，他當時沒有戴頭盔，而且是赤腳駕駛。當地傳媒指，該名鐵騎士名叫「JorgeJV」，事發地點是聖保羅南部地區的Grajaú。事發影片隨即被瘋傳，被發到Reddit討論區更引起熱議，網民認為其實鐵騎士不是「斷腳」，而是在小腿位置被扯斷，現場圖片和影像把許多網民都嚇壞了，有人坦言「我後悔看了」、「這就是我永遠不會騎電單車的原因」、「試想像一下有天你開車在路上，突然間有條腿掛在你車上」。

許多人奇怪鐵騎士到底為何會撞到小腿被如此扯斷，有網民則解釋，其實以當時鐵騎士的行車速度，只要他的腿被夾在電單車或私家車之間，而兩者都在高速行駛，那就一定會被緊夾到扯斷。有網民留意到男司機的斷肢位置有條電線，懷疑他是腿是撞到倒後鏡或其他位置後纏上電線而出事，但有留言則認為那是附近途人用來作止血的緊急止血帶。

照片可能引起不安:

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外媒指，事發路段前是個彎道，鐵騎士過彎後沒有留在應行駛的行車線，於是變成逆行，所以與私家車倒後鏡相撞，又認為私家車當時並沒有超速。電單車男司機在逆線行駛時與私家車發生碰撞，腿被卡在擋泥板及車門之間，令腿部撕裂；私家車司機馬上停車，故見到鐵騎士小腿仍懸掛在車門上。

據了解，車禍後有人緊急製作了止血帶，防止鐵騎士大量出血。而私家車男司機及女乘客亦下車想幫忙，但都無能為力；救護人員在數分鐘後趕到，試圖在傷者左腿上綁繃帶、破布等東西止血，隨後將他送往醫院，他經搶救後情況嚴重，其斷腿的組織及皮膚嚴重受損，已無法駁回。

（綜合）