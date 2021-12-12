21歲女赴生日會遭槍殺　死前被迫自挖墳墓　最後留言：我會回家

交友要謹慎，否則可能賠上性命！21歲巴西女子阿爾巴赫（Amanda Albach）上月中失蹤，事隔18天後，警方終於在1個沙灘上挖出她的屍體，更陸續爆出許多可怕情節。當地傳媒指，阿爾巴赫上月去另一州份慶祝女友人的生日，有晚向家人發出最後的錄音短訊，說自己「會在黎明時回家」。家人發現她說話聲音奇怪，而且背景有猛烈兼嘈吵的風聲，但之後再無法聯絡，隨即報警。警方調查後發現，阿爾巴赫當時正被押往「行刑」的路上，被兇手強迫她自挖墳墓，然後頭中2槍死亡。

警方其後拘捕2男1女，女子與死者是朋友關係，被捕男子則是她的男友及哥哥，警方調查後，未有證據顯示被捕女子及男友涉案，但她的哥哥則是兇手。警方懷疑死者發現兇手是毒販，更拍下他持槍的照片，兇手恐照片會廣廣傳而殺人。死者家屬的律師指出，案件曝光前，家人一直覺得她仍然在生，而其女兒今個月便滿3歲，詎料卻痛失媽媽，而早於11年前，死者的哥哥及姐姐亦死於被人謀殺，事件令人悲痛。



阿爾巴赫只有21歲，卻被人強迫挖墳墓後射殺。（「Amanda Albach」fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

年僅21歲的阿爾巴赫已為人母，其女兒今個月便滿3歲，她平日會在社交網站上傳育兒照片。她居於巴西西南部巴拉那州的市鎮法贊達里奧格蘭德（Fazenda Rio Grande），上月中，她和幾名朋友一起去聖卡塔琳娜州的因比圖巴（Imbituba）度假，當地傳媒指，這是為了慶祝1名女友人的生日。

11月15日晚上8時40分，阿爾巴赫透過WhatsApp向父母發送一段錄音短訊，內容是說自己會在11月16日坐車回家，外媒指在留言說：「嗨，我要走了。我今天會坐Uber，我可以離開了，我會在黎明時回家。」警方表示，家人聽到訊息後起疑，因為受害人的聲音很奇怪，而且背景有很大的風聲。據家屬公開的音訊，阿爾巴赫說話時有猛烈且嘈吵風聲，相信身處戶外。家屬其後一直聯絡不到她，於19日報警尋人。

警方調查阿爾巴赫的facebook內容，發現她的最後1個帖文是在聖卡塔琳娜州因比圖巴的普拉亞格蘭德區（Praia do Canto）發出，但一直找不到人。警方查問她的朋友，有人說阿爾巴赫在生日派對後就不見蹤影，但警方發現他們的說法前後有矛盾，懷疑這些朋友和她的失蹤有關，隨後更鎖定疑犯。

+ 3

本月2日，當地警方拘捕2男1女，當時3人一同在車上，更試圖開車撞向警員，其中女疑犯想棄車逃走，但被警方攔下，車上2名男疑犯分別是女疑犯的男友和哥哥。經調查後，其中1名疑犯透露埋屍地點，令案件出現突破發展。

最終，警方於3日在拉古納（Laguna）的太陽海灘（Praia do Sol）出阿爾巴赫的遺體。警方表示，當時家人收到訊息時，阿爾巴赫正被兇手挾持去沙灘自挖墳墓，她被帶到案發地點後，於9時左右遭槍殺埋屍。

+ 4

負責案件的拉古納警方發言人費南迪斯（Bruno Fernandes）指，犯人用鐵鏟威脅受害人自己行去犯案地點，要她自行挖墳，最後朝她頭部開2槍殺人埋屍。警方懷疑兇手的殺人動機，是阿爾巴赫發現他是毒販，兇手過去的確有販毒紀錄，阿爾巴赫拍下其拿槍的照片想發給朋友，兇手擔心自己會被告發，非常反感，疑因此動了殺機。

阿爾巴赫的遺體被挖出時已嚴重腐爛，法醫仍在驗屍，而當地法院日前已釋放女疑犯及其男友，警方相信2人未有參與謀殺。代表死者家屬的律師透露，阿爾巴赫與女疑犯是朋友，在度假時應該留意到他們行徑可疑，懷疑他們販毒，沒料到招來殺身之禍。家人在搜索期間，一直相信阿爾巴赫仍然生還，而她的女兒今個月將滿3歲，卻已痛失媽媽。

當地傳媒指，阿爾巴赫並非家中首個被槍殺的人，2010年她只有10歲時，其23歲的姐姐及11歲的哥哥同樣被人謀殺。家屬律師指，當時她的兄姐疑被人「算賬」謀殺，但無解釋詳細的調查結果。

（綜合）