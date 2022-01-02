極品公主唔着褸要男友「順路」買貴價衫保暖　對方拒找數後竟咁做

除夕夜就是要跟愛的人黏在一起，不過，一名台灣男網友表示，除夕夜女友不穿外套出門一直喊冷，吵著要去逛街順便買。



怎料她竟看上一件3980元（台幣，下同）的外套，還堅持要原PO出錢，否則不離開店家，但他身上已經沒有多的錢，氣得直接走人，沒想到……

自己冬天唔着褸出街 服裝店賴死唔走要男友買新衫 結果……（點圖放大閱讀原文及網民反應）▼▼▼

+ 21

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

男網友在「爆料公社APP-匿名公社」發文，女友喊冷吵著要買衣服，結果看上一件3980元的外套，要原PO出錢，店員還說「女友喜歡男友就該買啊」，他身上只有5000元當場傻眼，「不買還不肯走，她根本不可能付」，他透露，2號要付房租，薪水得等到5號才會收到，戶頭裡沒有多餘的錢，女友的無理取鬧讓他氣得直接走人。他走之後，接到外套店家打來的電話，要他回去結帳，「因為女友還站在店裡說不給她買就不走，不自己打要店家打是嫌臉不夠丟嗎」。對於女友的任性，他不願再容忍，「反正我不會回去了，分手就分手啊，互相都不會，我幹嘛要每次都忍讓，當我賺很多嗎」。

他細數過往抱怨，「以前沒交女友時，每個月都還可以存錢，自從跟她交往後，我的存款都用完了」，每次出門付錢得都是他，且女友嫌捷運麻煩，約會都搭計程車，「吃飯要我付，約會坐計程車也要我付，我自己都坐捷運，但她卻嫌麻煩不肯坐」。

貼文一出，網友紛紛恭喜原PO脫離苦海，「這女生也太扯，分手是對的」、「再不放生，你是要開五金行嗎」、「給你一個讚，這種把你當盤子的早該分了」、「恭喜脫離工具人端盤子的生活」、「把你當工具人的概念」、「就像玩21點喊加牌卻直接爆的感覺」。

【延伸閱讀】名牌sales見過的愛情故事 美女連續3天帶不同男人進店結局極離奇（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 44

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】