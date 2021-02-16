俄羅斯最狂「山寨名媛」　長相普通卻攻陷首富劍指普京　下場淒慘

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-02-16 10:03

也許你想不到，「職業男性獵人」也需要進行年終總結。2020年12月30日，娜思佳蕾布卡（Gosudarynia Rybka）推出了一檔關於誘惑男性的線上研討班。在兩個小時的課程中，只要花費3900盧布（約合港幣411元），就可以聽她分享自己一年來狩獵億萬富翁的經驗。

之所以有人願意花錢上課，是因為這位授課的娜思佳蕾布卡，確實是一位貨真價實的頂級「男性獵人」。

俄羅斯首富也只是男友之一 網上名媛形象全是堆砌 最後因一次意外落得淒慘下場（點圖看看娜思佳蕾布卡的故事）：

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直到今天，她也仍以「職業男性獵人」的身份，開授網上課程，但她發佈內容中，卻再不敢出現奧列格的名字。娜思佳一直聲稱，自己想要「狩獵」的，是政商界的巨頭和那些億萬富翁，並且塑造了一個富有魅力、屢戰屢勝的「男性獵人」的形象。

但如果打開她的Ins頁面，就會發現，她的受眾是那67萬粉絲中的女性、是把自己當作男人的「小魚」，認真學習情感建議的人。她面向的，更多的是被她的形象所吸引，而報名參加誘惑課程的普通人。她們和娜思佳一樣，都覬覦著那個權力傾斜的男性上層社會。而娜思佳就像一隻飛往高空的紅色氣球，托起這個小城女孩的，是億萬富翁的豪奢生活，和更多人艷羨的目光。但當升空之後，只能獨自在高空爆裂。

這位狩獵億萬富翁的「男性獵人」，希望從中賺取金錢和名聲。但誰又知道，真正被狩獵的是誰。

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