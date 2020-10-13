驚爆上海「山寨名媛」群組　扮上流釣有錢男友　Gucci絲襪輪流穿

上流社會的紙醉金迷令不少人嚮往，有人就加入號稱是上海名媛的群組，想看看名媛們究竟過著怎樣的生活。意外的是，竟揭露一堆女子為了冒充名媛，「AA制」集資入住高檔飯店、租法拉利、共用一份下午茶，只為了拍照釣有錢金主，而她們卻嫌棄開BＭＷ寶馬的男生小氣，要求必須開法拉利。

「上海名媛群」近日登上微博熱搜，內地一名叫「李中二」的網友憑著10萬元（人民幣，下同）的資產證明，在繳了500元的費用後，進入了名為「魔都名媛」的群組，「我以為在群裡可以和富婆們暢聊奢侈品，分享人脈資源，結交金融精英，我發現我錯了，我進的不是名媛群，是高配版拼多多。」

李中二揭露，這些自以為是白富美的女生們，根本是山寨名媛。他公開群組內的組團消費情況，包括15個人各花200元，去入住上海頂級飯店一晚，更貴的寶格麗飯店景觀房則甚至要找40個人湊團，還必須先安排輪流進出的時間，接著反手一個PO文加定位「經濟獨立就是爽」。

「山寨名媛」還嫌人家開BMW不夠豪 點擊放大瀏覽「上海名媛群」對話截圖：

另外名牌包、法拉利則是許多人合資租來輪流使用。不過更扯的在後頭，「我以為40個人拼單一間房已經是一種極致的迷惑行為了，但是我萬萬沒想到，甚至還有人拼單絲襪，還是二手絲襪」，原來山寨名媛們連GUCCI的二手絲襪，都要3人合資購買輪流穿。

這些女生其實的湊團其實都只是為了拍照，把自己包裝成名媛。李中二感嘆，「這些名媛們個個自詡南京西路林青霞、黃浦江迪麗熱巴，一邊朋友圈發著20歲經濟獨立有多爽，一邊在私信哪裡能蹭到免費下午茶」，而且有些人因為一直在包裝自己，裝到最後似乎自己都受騙以為自己真的是名媛。

有女生還在群組表示，「我真的巨倒楣」，自己去看畫展遇到戴勞力士的帥氣天菜小鮮肉搭訕，「出了畫展才知道他開的BMW，我暈死了啊，我還以為他開法拉利，吃完飯還想帶我去酒店」，吐槽開Benz和BMW的男生都很小氣，還有人附喝譏諷很多男生去畫展就為了找白富美的女生。

消息傳出後引發網友熱議，「這是週邊群吧」、「上海真正的名媛：勿cue我們」、「有人拼喜茶嗎？你拍照我喝茶」、「愛拼才會贏」、「其他的我都忍了！拼絲襪？？？不嫌膈應呀」、「哈哈哈說不定對方的賓士寶馬也是租來的」、「臥槽，我想進和她們拼吃的，她們都拍照，我負責吃行嗎」。

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倒模一樣的日本滑雪照：