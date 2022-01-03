11歲童捱撞捲車底　遭面向地拖行173米　親述治療情況：望不留疤

除夕夜（12月31日）本港發生嚴重車禍，一輛紅色小巴於油麻地撞倒一名七旬男途人，將他捲入車底，拖行至深井始發現，事件引起市民關注。澳洲去年中亦發生類似車禍，1名11歲女童意外被車輛撞倒並捲進車底，司機起初以為撞倒雀烏故未有即時停車，令女童以面朝向地的方向遭拖行173米，導致嚴重受傷及幾乎毀容，幸好能保住性命。事後女童堅強面對治療，早前受訪時更形容意外「像天長地久又像是剎那之間」的事，目前她已接受數次手術，期望能盡量令身體不會留下疤痕。



1名11歲澳洲女童意外撞車輛撞倒並捲進車底，司機起初以為撞倒雀烏故未有即時停車，令女童以面朝向地的方向遭拖行173米，導致嚴重受傷及幾乎毀容。（fb「Shane Johannes Degier」圖片）

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事發去年5月13日，11歲女童莎拉德吉爾（Sarah Degier）騎單車上學途中，意外被1名青年駕駛的SUV休旅車撞倒，腳部卡在車輛底盤被困車底。當時青年司機以為自己只是撞到1隻鳥，因此未有即時停車查看，令莎拉以面朝地上的姿勢被拖行達173米。警方指出，事發地點為1個特定彎位，車輛只能從右方轉出，肇事時莎拉騎單車從左方駛至，司機一時未能留意她便發生意外。

在被拖行的過程中，莎拉機警地將手按住地面，避免面部直接與馬路磨擦，其尖叫聲引起途人注意，急急協助追上並截停車輛，年輕司機停車後得知意外也感到非常震驚。1名好心女途人意外後一直陪伴莎拉，詢問其家人資料及電話，並代為通知其父親；另1名警員亦一直捉住莎拉的手以作安慰。

經過逾7個月，現時已12歲的莎拉接受了多次手術及植皮治療，她期望治療能盡量令其身體不會留下疤痕。（fb「Shane Johannes Degier」圖片）

當莎拉的爸爸趕至現場時，她已被送上救護車。他指莎拉一直保持冷靜，「她說她很抱歉被車撞倒，這是她說的第一句話。她說她很抱歉，又叫我致電學校打電話，讓他們知道我今天不在」。

莎拉的9隻手指因與地面劇烈磨擦而受傷，身體多處亦嚴重灼傷、擦傷及出現骨折，「她的背部左側骨折，然後她的盆骨左側和左手肘骨因撞擊而裂開」。由於莎拉傷勢不輕，須由直升機送往兒童醫院接受進一步治療，但幸好沒有生命危險。

莎拉的父母稱讚女兒於治療過程中一直表現堅強，兩人雖然對意外感到憤怒，但明白司機並非蓄意釀成車禍，故不希望事件嚴重影響對方生活。（fb「Shane Johannes Degier」圖片）

經過逾7個月，現時已12歲的莎拉接受了多次手術及植皮治療。她早前受訪時形容，意外「像天長地久又像是剎那間發生」的事，強調自己對涉事司機沒有怨恨，希望治療能盡量令其身體不會留下疤痕，更稱日後希望成為1名外科醫生。

莎拉的父母亦指，女兒於治療過程中一直表現堅強，「莎拉在整個過程中都沒有哭，反而我在這裏表現得絕對是一團糟」。兩人雖然對意外感到憤怒，但明白司機並非蓄意釀成車禍，故不希望事件嚴重影響對方生活，僅要求警方確保司機為事件提供必要的協助。

慎入！巴西鐵騎逆線高速擦撞私家車 小腿被夾扯斷懸掛車門條條揈



巴西１名鐵騎士日前高速逆線行駛，迎面與私家車擦撞，小腿被扯斷。（Twitter影片截圖）

事發片段：

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