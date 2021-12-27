泊雙黃線阻路兼亂切線　遭網民轟亂揸車　KOL道歉：搵咗師傅補鐘

在人人都裝車Cam的環境下，惡劣的駕駛行為隨時被放上網「公審」！日前1名香港YouTuber就被揭在雙黃線泊車，導致貨車無法轉彎而塞車，加上同日有影片顯示同一車輛在公路上亂切單白線，引來網民炮轟，直斥她是「馬路炸彈」。該名YouTuber曾回應指「網路上嘅片同埋相都係好斷層」，再被網民批評不知悔改，她後來第二度談及爭議，為先前回應失當和駕駛問題致歉，並指已「暫停揸車」，找來教車師傅「補鐘」。



有網民分享照片，指1輛私家車被停泊尖沙咀山林道，阻礙交通。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

另有短片拍攝到同一部車違例切單白線 ▼ ▼ ▼



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事緣於有不同網民於上周四（23日），在facebook群組分享車Cam片及照片，片中看得1輛古董車在荃灣路行駛至興芳路及葵青路出口，司機卻直接從中線違例切過單白線到左線，再沿出口離開公路。照片中則看到同一車牌的古董車於當天晚上，違規停泊在尖沙咀山林道的雙黃線旁，以致後方1輛大型貨車沒有足夠空間轉彎，令附近道路阻塞，拍照者直斥「你老X！成條山林道因為你頂X咗半個鐘到而家都仲未郁到車！」。

事後大批網民認出古董車由本港YouTuber「RedisPolly」擁有，其頻道擁有逾17萬名訂閱者，不禁狠批她為「馬路炸彈」，紛紛留言稱「呢個勁，一日兩單」、「揸車態度都好有問題，又cut白缐又泊雙黃！」、「無視道路使用者守則，唔應該揸車」、「揸車諗下其他人啦」。

事後大批網民到「RedisPolly」的社交平台留言，要求回應事件，她亦先後兩度在Instagram分享限時動態，但第1次的回應被網民炮轟欠誠意。她於文中表示「網路上嘅片同埋相都係好斷層」，惟因為已有相關部門處理事件，故不方便透露事發當天的內情，又指自己收到許多不知情人士的惡意留言，坦言感到心灰意冷，「難道網絡上嘅世界就係百功不能抵一過嗎？」。

「RedisPolly」起初的回應未平息網民不滿，更指她不知錯，爭議繼續發酵，「RedisPolly」其後再次開腔，為早前的回應以及駕駛問題道歉，並稱她會暫停駕駛，同時找來教車師傅「補鐘」，並由師傅判斷她是否適合重新駕駛，「往後必定於駕駛上打醒12分精神，奉公守法」。

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