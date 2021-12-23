鐵馬前違例左轉！七人車被嘲「證明唔望後鏡」　網民笑：睇住嚟食

駕駛時要留意四周環境是常識吧！網上瘋傳短片，可見1部七人車在鐵馬前面違例左轉，結果即時被鐵馬「揈燈」尾隨。不少網民都表示，該處已經有地線、交通燈及路牌提醒只可直去，但七人車仍然違例，明顯沒有留意四周，留言亦嘲笑七人車司機「有打燈，幾好」、「打晒燈提人」、「自己申請」。



從短片可見，當時七人車於塘尾道北行，駕至櫻桃街及亞皆老街交界。（網上短片截圖）

七人車鐵馬前違例左轉逐格睇！▼ ▼ ▼



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流傳的車Cam短片被上載至facebook群組「馬路的事討論區」，可見該部深藍色七人車於塘尾道北行，駕至櫻桃街及亞皆老街交界時遇上紅燈停車，車尾剛好是駕駛電單車的交通警。七人車於交通燈轉成綠色後就打左燈轉左，但該個路口不論地面標記、交通燈號、路牌都標明只能直去，即司機違例轉左，鐵馬交通警見狀立即響號尾隨轉左。

留言有指事件「證明啲人唔會望後鏡」，表示「起步望中鏡唔係冇原因嘅」。有網民亦留意到七人車即使是違例轉彎亦都有打燈，笑指「仲打埋燈真係醒」、「打咗燈好過無打燈」、「教車師傅話轉彎一定要打燈」、「意識良好，一早已經打咗燈」。

（facebook群組「馬路的事討論區」）

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