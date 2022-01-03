恐怖情人分手行為大盤點！跟蹤、自殘唔算癲　私下向家人埋手超驚

所謂「愛的反面就是恨」，戀愛時愈甜蜜，分手時或許愈痛苦。有網民近日發文，邀請巴絲打分享分手後恐怖情人的誇張行為，引來熱烈討論及爆料。不少曾遇恐怖情人的網民紛紛現身，大數悲慘又無奈的經歷，部份更令人隔住mon也覺瘋狂！



網民分享分手後恐怖情人的誇張行為，引來熱烈討論。（《幻愛》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民於facebook群組發文，號召一眾巴絲分享「1人1個分手後恐怖情人嘅行為」，引來不少曾經或現任的「苦主」現身，大訴情人「反轉豬肚就係屎」的過分行為。當大家以為在住所、工作地點守候苦纏，或是以自殘要脅復合已屬非常誇張時，有網民就稱前度曾向其家人埋手，甚至在自己結婚生子後仍不願放棄！以下為精選的網民分享經歷：

按圖即睇網民留言分享▼ ▼ ▼

+ 15

同場加映：1人1件前度衰到爆的事！慶祝生日後講分手 拍拖只因對方外貌似Ex



1人1件前度衰到爆的事！慶祝生日後講分手 拍拖只因對方外貌似Ex

+ 11

同場加映：網民細數前度的難忘事 旅行借故離隊偷食台妹 被裝偷聽器似諜戰【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】



網民細數前度的難忘事 旅行借故離隊偷食台妹 被裝偷聽器似諜戰

+ 10

帖文除了有眾多對前度的抱怨，其實也有感動和搞笑趣事，同樣讓事主記憶猶新【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

