恐怖情人分手行為大盤點！跟蹤、自殘唔算癲　私下向家人埋手超驚

撰文：安祖娜
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所謂「愛的反面就是恨」，戀愛時愈甜蜜，分手時或許愈痛苦。有網民近日發文，邀請巴絲打分享分手後恐怖情人的誇張行為，引來熱烈討論及爆料。不少曾遇恐怖情人的網民紛紛現身，大數悲慘又無奈的經歷，部份更令人隔住mon也覺瘋狂！

網民分享分手後恐怖情人的誇張行為，引來熱烈討論。（《幻愛》劇照）

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有網民於facebook群組發文，號召一眾巴絲分享「1人1個分手後恐怖情人嘅行為」，引來不少曾經或現任的「苦主」現身，大訴情人「反轉豬肚就係屎」的過分行為。當大家以為在住所、工作地點守候苦纏，或是以自殘要脅復合已屬非常誇張時，有網民就稱前度曾向其家人埋手，甚至在自己結婚生子後仍不願放棄！以下為精選的網民分享經歷：

按圖即睇網民留言分享▼ ▼ ▼

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