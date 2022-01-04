新同事抽中$3萬電視後辭職　小器老闆要求交還不果竟出律師信威脅

早前有網民發文指，公司舉行聖誕抽獎時，1名剛入職2天的同事抽中價值3萬元的電視，惟他3日後便因有其他工作機會而辭職。公司老闆得知後，竟要求該同事交還大獎，否則會從薪金尾款扣除同等金額，引來網民熱議。該網民日前再次發文更新事態，稱公司抽獎本來採用「年資加權」方式，即年資愈高得獎機會愈大，故新同事抽到大獎實屬幸運。而當老闆得知「扣人工」或違法後，竟要求法律部出律師信，更威脅會透過小額錢債審裁處追討。



有網民發文指，公司日前舉行聖誕抽獎活動，結果價值3萬元的電視由1名新同事抽中。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該網民早前在facebook專頁「奴工處」發文，表示公司舉辦聖誕派對，剛入職2天的新同事在抽獎環節抽到終極大獎，獲得1部價值3萬元的名貴電視。本來抽獎就非人人有份，但樓主指新同事3天後因有其他工作機會而提出請辭。老闆得知事件，竟通知人事部要求相關同事交還3萬元的電視，「如果唔係就喺final payment（薪金尾款）度扣」。

樓主近日再次投稿講述事件後續，稱公司抽獎一向採用「年資加權票」，年資愈高的同事能獲得愈多抽獎票，得獎機會也愈大，「譬如未夠1年就1張，做夠1年就多1張如此類推」，因此新同事抽中大獎實屬幸運，「大家都話嗰個新仔抽中電視真係佢好彩」。

樓主指老闆得知扣糧或違法後，竟要求法律部出律師信予中獎同事，並威脅會透過小額錢債審裁處追討。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不過老闆才是最高決策人，當下令要收回電視後，人事部急急提醒扣糧或會違反法例，故老闆改為要求法律部向該名中獎同事發律師信，更揚言不惜透過小額錢債審裁處追討，「唔交還就小額錢債見」。

帖文再次引來網民討論，不少人也對樓主老闆的小器程度感嘩然，直指「真心黐線，咁嘅老闆都有，有legal team 都應該唔細啦間公司，好心啦」、「支持公司告上小額，到時候大家可以食花生，睇下邊間公司的老闆咁小器」。亦有網民支持中獎同事，認為公司根本沒有足夠理據告上法庭，「唔捨得送禮物就唔好搞抽獎，抽完獎又唔忿氣，不如當初搞小圈子點名送禮物就算數啦」、「咁樣搞法，分分鐘貴過部電視，公司仲蝕」。

facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘：



見工鬧足5分鐘 遭揶揄後生兼溫室長大 港男嬲爆反駁（01熱話製圖）