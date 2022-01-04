便秘男3年餐餐食公仔麵「一肚屎」台醫驚揭更恐怖的事：不得了…

【便秘／息肉】市面上有各種泡麵，方便又便宜是不少人肚餓的首選，不過就有台灣醫生透露，有一名24歲的男子到診間要求做大腸鏡，由於他3年多以來，為了慳錢餐餐都吃泡麵，直到最近開始出現「經常便秘」的症狀，他才擔心身體出現異常，沒想到一照就發現，危機早就出現了。



台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴在節目《醫師好辣》中分享，有名24歲的男子求診時，主動要求做大腸鏡檢查，讓醫生相當疑惑，因為臨床上很少幫30歲以下的人做大腸鏡，一問之下對方才表示，因為自己在外地工作，為了省錢餐餐吃泡麵，且一吃就是3年，直到最近發現經常便秘，驚覺不對勁才趕緊就醫。

【圖輯】便秘男3年餐餐都食公仔麵「一肚屎」！台醫陳炳諴一照大腸鏡震驚：不得了…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

陳炳諴表示，男子照完大腸鏡後不得了，真的在腸道內發現3顆息肉，其中1顆還接近3公分，醫生也坦言「這在20幾歲是很少的」，事後他也趕緊動手術，將息肉套住後以電燒器燒除，不過醫生切下息肉送驗後，竟發現部分已分化異常「已經快要接近大腸癌的息肉」，要是再拖半年、1年可能真的為會惡化成大腸癌，相當可怕。

【圖輯】大腸癌5大警號（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

陳炳諴表示，所幸男子有自覺，在轉化成癌症之前就先來檢查，才能幸運逃過一劫，而醫生也提醒，千萬別輕忽身體的小警訊，像是便祕過太久可能是大腸息肉或大腸癌，近來研究上也都有發現，罹癌的年齡層持續降低，另外像是胃食道逆流，「久了之後它變成『巴瑞特食道』，這是一個食道癌早期因子，也可能會變成食道癌。」

至於肚子脹氣太久的問題，醫生表示臨床上大多為發炎、潰瘍，也可能是胰臟癌的前兆，不過陳炳諴也解釋，症狀如果超過2年以上反而不要緊，「因為惡性的東西很少超過2年沒變化」，要注意的是突然之間的改變，時間大概落在3個月至半年，如病狀在這期間突然出現又消失，可能就要特別當心。

【同場加映】放屁｜坑渠味腸胃炎魚腥味有腫瘤 7種屁聞出病細又臭小心大腸癌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

才轟愛妻分居離婚！屈中恆被目擊「野外交纏」 婚姻現況曝

【本文獲「TVBS」授權轉載。】