19歲便秘台妹「一肚屎」？下腹劇痛求灌腸　醫生一睇嚇親：要生了

曾受便秘折磨的網友們一定都懂，腹脹、腹痛吃不下、也拉不出的痛苦！台灣一名19歲的單身女子某天到急診主述自己「滿肚子大便」，痛到大不出來，她再三強調沒懷孕，痛到受不了苦苦哀求要醫生替她直接灌腸。醫生為求慎重，先用超聲波檢查，一照秒驚呆了。

台灣女醫田知學兩大詭異「便秘」案例惹熱議！一個滿肚大便以為懷孕了 另一個腹大便便腹中卻是「宿便寶寶」？（點圖放大看↓↓↓）

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台灣急診科醫生田知學在《醫師好辣》先在節目中分享一名19歲已婚女子，到急診主述「下腹痛到背後」，結婚一年的她近期月經都沒來、肚子日漸增大，堅稱自己有身孕，此次詭異腹痛擔心要流產了。但因醫院沒有她懷孕紀錄，加上肚子痛慣例得先用小便驗孕，豈料是陰性（沒懷孕），她不可置信地說：「不可能，我真的懷孕了！」

講不過女子的田知學醫生再抽血檢驗是否有懷孕，結果仍呈現陰性，進一步掃超音波，真的沒有發現子宮中有胎兒的存在，用X光一照答案揭曉「她其實是滿肚子的大便」。女子尷尬地說：「我肚子都腫起來了…」試圖為自己找台階下，豈料是滿肚子宿便，最後灌腸緩解腹痛症狀。

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田知學接著分享另一相反個案，19歲未婚女子到急診主述「滿肚子大便」痛到大不出來，曾因數次便秘就醫被灌腸，此次好幾天未排便，核彈級腹痛一路痛到背後，整個肚子都腫起來，堅稱自己沒有懷孕而拒絕驗孕：「你直接幫我灌腸，我真的很痛，你看我肚子那麼大。」

為求慎重，田知學替女子照超音波：「結果她不是滿肚子大便，她是有一個很大的寶寶，她已經要生了！」她苦笑著說，兩人同樣都是肚子大，一位以為要懷孕產子了結果竟是「宿便寶寶」；另一名以為是便秘，結果已經要臨盆。急診室裡千奇百怪的個案與病況，正是第一線醫生每天面對的工作環境。

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台灣婦產科名醫鄭丞傑也補充，在30多年前因為沒有健保，許多懷孕婦女都未接受產檢，有些家境不好的孕婦懷孕足月直接至醫院生產，但對比之下現在情況已改善許多。他自曝近幾年碰到臨盆前不知道自己已懷孕大多都是「外勞」，因大部分來自保守國家，對此較無概念，因此常等到肚子痛掛急診，才發現已經要生了。

對於懷孕應該有胎動或生理期消失的徵兆？鄭丞傑解釋，有些人把胎動當作「腸胃蠕動」；另有些人於懷孕期間每個月仍會有少量出血：「這種孕婦也見過不少，有些狀況是知識不夠多，加上不敢就醫，拖在那邊。」

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