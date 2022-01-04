落車去廁所竟被男友漏低　內地女等2小時哭訴：又冷又餓差點暈倒

連女朋友也能忘記，究竟是「大頭蝦」還是大膽玩命？1名年輕內地女子早前與男友自駕遊，駛至高速公路休息站時下車如廁，沒料返回時竟發現男友已不知所終。由於女子未有攜帶手機，只能原地等候男友返回，結果一等便是2小時，飢寒交逼之下只好報警求助，更委屈地向警員訴苦，直指「差點就暈過去了」。事件引來網民熱議，不少人也質疑另有內情，又建議女子分手，「確定是真的忘了嗎」。



1名年輕內地女子早前與男友自駕遊，沒料被男友「漏低」在服務站，沒帶手機的她只好留在原地等候。（微博影片截圖）

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《人民網》報道，貴州1名女子早前與男友駕車外出遊玩，途經高速公路服務站時，兩人便停車稍作休息。女子將隨身物品放於車內便落車去洗手間，沒想到數分鐘後返回時，男友竟連人帶車消失了，令她當場呆住，不知如何是好。

由於女子的手機遺於車上，未能聯絡男友，只好留在原地等候，希望對方發現自己仍未上車。不過她一等便是2小時，又等又餓的情況之下只好無奈報警求助。警員將女子帶到派出所，並讓她坐於暖爐旁取暖。獲得幫忙後，女子不禁以哭腔向警員訴苦，委屈表示：「我差點就暈過去了，我又沒有手機，我只是去上了個廁所……」在旁的警員只好默默安慰，同時代為聯絡其男友。

男友接到警員電話後，才急急趕到派出所接回女子。事件引起內地網民熱議，有人質疑男友刻意遺下女子，「根本沒把女友放心上，兩個小時都沒察覺到女友丟了？」、「確定是真的忘了嗎」。亦有網民建議女子盡快分手，「這種直接成為前男友更合適」、「多不在乎才能忘記啊？不是刻意的就是真的不在乎了，姐妹，趕快離開吧！」、「民警更暖吧，他單身嗎？」。

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