女友衣着單薄逼買貴外套　窮男友嬲到走　收陌生來電1句話決分手

除夕跨年是不少情侶約會「放閃」的甜蜜時刻，不過1名窮男生卻在這天生氣得向女友喊分手。該名台男在網上發文，指除夕夜與女友外出倒數，惟對方沒穿足夠衣服，竟乘機要他送贈4000元台幣（逾千港元）的外套，因他身上僅有的現金要捱到發薪日，根本沒能力買該件外套，但女友仍堅持，令他氣得獨自離開。沒料到，台男其後收到生陌生來電，對方竟是店員，指其女友一直留在店內，堅持「不買外套就不肯走」，蠻不講理的行為令他忍無可忍決心分手。帖文引來熱議，網民直斥樓主女友「有公主病」，紛紛大讚「分得好」、「這種女友不要也罷」。



台男指女友外出時沒穿夠衣服，卻要求他購買近4000元台幣的外套，更發難稱「不買不肯走」，令他慣而離去。（《愛的迫降》劇照）

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該名台男於facebook群組「匿名公社」發文，稱除夕夜與女友外出倒數跨年，天氣明明很寒冷，但女友卻沒穿夠衣服，更怪責他不願借出自己的外套，令他頓感無奈，「外套給她穿，不就換我冷了嗎？」。

台男指，女友不斷嚷着要逛街順便買外套，更極速看中1件價值3980台幣（約1120港元）的外套，要求他代為付款。店員見狀隨即附和，「都在旁邊說風涼話，說『女友喜歡男友就該買啊』」，可是當時台男身上只有5000台幣（約1406港元），「我買了等等吃飯怎麼辦？」。

台男坦言，以往每月也能儲錢，拍拖後卻幾乎花光存款，「還沒發薪水，我戶頭也沒剩多少了」。除了要繳付房租，他也慨嘆要獨自負責與女友外出時的使費，「吃飯要我付，約會坐計程車也要我付，我自己都坐捷運的，但她卻嫌麻煩不肯坐」。愈想愈覺難受的他，面對女友突如其來提出送貴價外套的要求，他氣得當場獨自離去。

面對女友無理取鬧，台男氣得當場獨自離去，沒料店員竟致電，稱女友不願離開，令他忍無可忍決心分手。（《愛的迫降》劇照）

最令他驚訝的是，過了一會店員竟突然致電要求他折返，稱其女友一直留於店內，揚言「不給她買就不走」，令他終於忍無可忍，向電話直斥：「不自己打，要店家打是嫌臉不夠丟嗎？反正我不會回去了！」他更狠心表示，若女友不懂互相尊重，自己不介意分手，「分手就分手啊！互相（尊重）都不會，我幹嘛要每次都忍讓？當我賺很多嗎？」。

帖文一出即引來網民熱議，不少人紛紛勸他狠心分手，「放生就對了，不要讓自己2022難過」、「先不論個人能力能買到哪，只是看完你女友這種態度，我連五百塊的都不會想買給她」。亦有人直斥樓主女友有公主病，認為她極不成熟，絕非適合交往的對象，「女友賴在店內不走？她自己不覺得丟人嗎？」、「公主無誤，好好思考，不然遲早有一天你會被她搞垮」。

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