粉嶺貨車尾入停車場　女童突「障礙跑式」衝出　驚險一刻嚇壞網民

馬路如虎口，帶小朋友過路時更加要好好拖緊，不過有段車Cam片段近日在網上流傳，只見有輛貨車用尾部駛入停車場時，1名女童突然衝出，在貨車車尾位置跑過去，幸好貨車及時煞停，未有釀成意外。不少網民都批評女童行為太危險，又不解為何沒有大人拖着她。



有貨車倒車駛入停車場時，1名女童突然衝出，在貨車車尾位置跑過去，幸好貨車及時煞停，未有釀成意外。（影片截圖）

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facebook專頁「Hong Kong Car Cam」昨晚（4日）上載1條網上流傳的車Cam片段，顯示1輛貨車正尾入粉嶺聯和墟體育館旁停車場，當時跟車工人下車走到停車場出入口，指示行人停低等候貨車駛入，惟1名小學女生「障礙跑式」衝出跟車工人的防線，並在車尾位置跑過去，全程並沒有理會貨車正在倒後，幸好當時貨車留意到女生的舉動，即緊急剎停，未有釀成意外。

不少網民觀看片段時都被嚇一跳，「個妹妹咁衝出去……」、「差啲就係咁大」；又批評為何身邊沒有大人看管，「啲大人點樣睇住小朋友㗎」、「冇大人拖住？」；有人直言「好彩司機醒水，應該係後cam睇到」、「司機、跟車做哂嘢喎」。

同場加映：將軍澳農夫車運75吋大電視 僅1條橡筋繩固定 行車時斷裂即墮地



車輛運載貨物時必須確保繫穩！上周六（2日）網上流傳車Cam短片，指有農夫車在將軍澳運載大型電視機時，用作固定的橡筋繩疑因行駛時風力太大導致斷裂，電視應聲從貨斗跌到馬路上，農夫車亦連忙剎車。短片令不少網民覺得好笑，直指司機放置貨物的方式出錯，才會令電視機從貨斗上墮下。

