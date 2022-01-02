將軍澳農夫車運75吋大電視　僅1條橡筋繩固定　行車時斷裂即墮地

車輛運載貨物時必須確保繫穩！今早（2日）網上流傳車Cam短片，指有農夫車在將軍澳運載大型電視機時，用作固定的橡筋繩疑因行駛時風力太大導致斷裂，電視應聲從貨斗跌到馬路上，農夫車亦連忙剎車。短片令不少網民覺得好笑，直指司機放置貨物的方式出錯，才會令電視機從貨斗上墮下。



網上流傳短片，指有農夫車於運送電視機時，電視機突然從貨斗上滑落，發出巨響。（facebook群組「馬路的事討論區」短片截圖）

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短片被網民上載至facebook群組「馬路的事討論區」，樓主指「我真係唔識形容」。片中可見，1部農夫車在貨斗內、打直靠向駕駛室的位置，擺放了1部75吋電視機。車輛沿寶琳北路行駛至景林商場對出位置時，僅有1條用作固定電視的橡筋繩突然斷裂，電視機立即向後翻並滑到路面，發出「嘭」一聲的巨響。電視機墮地之後，短片亦傳出急剎車聲，相信是農夫車一度急剎。

短片引來網民熱烈討論，「隔住個Mon，我都覺得好痛」、「條友真係咩都唔識㗎喎」、「可能入邊唔係電視呢」、「紙盒嚟啫，你哋諗多咗」、「有錢買部75吋大電視，冇錢搵運輸，因小失大」。另外亦有留言點出司機繫穩貨物的方式有錯，「個頂食晒風，條繩唔斷就奇」、「擺呢個位食晒風」、「點解唔搵條嘢去扣住，一定係要靚盒直角𠝹手？」、「佢一定未玩過風箏」。

（facebook群組「馬路的事討論區」）

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