老友記用政府電腦上連登問題多多　圖書館職員呻煩：快啲ban咗佢

連登討論區可能是最多年輕人使用的本地網上平台，但原來成為「連登仔」真的沒有年齡限制！有在公共圖書館任職的職員發文，大呻不少長者常常利用政府的「公家電腦」瀏覽連登，可是過程中問題多多，不時會要求職員幫忙，令他們感到非常厭煩，直言希望有關部門「快啲ban（禁止）咗佢」。



有圖書館職員發文，指不少長者會利用公家電腦瀏覽連登討論區，而且常常需要協助，令他們非常厭煩。（fb「公務員secrets」圖片）

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該名自稱於公共圖書館電腦資訊中心任職的網民早前投稿至facebook群組「公務員secrets」，指其職責就是要協助使用政府電腦的市民。他指有中年男士會特意選擇較隱蔽位置的電腦，偷偷瀏覽成人網站，然而他們大多會自動自覺「匿埋一二邊」，不會打擾他人。

最令職員感到「難搞」的，反而是一眾「成日上連登的使用者」。樓主所指的並非一般連登仔，而是希望瀏覽連登討論區，卻不知如何操作電腦的使用者。他更上載相片作為參考，可見1名滿頭白髮的老友記坐在電腦前，專心看着顯示連登帖文的熒幕。

樓主大呻，該批連登老友記遇到困難時常常「伸手」示意職員幫忙，詢問基本的電腦操作問題，令他們非常厭煩。（fb「公務員secrets」圖片）

樓主大呻，該批連登老友記遇到困難時常常「伸手」示意職員幫忙，詢問基本的電腦操作問題，如「點解呢個位置冇嘢睇㗎？」、「你有冇連登Account（帳戶）？」等等，令他們感到非常厭煩，不禁稱：「希望LCSD（康樂及文化事務署）快啲ban（禁止）咗連登佢，好煩啊！」

帖文令不少網民驚訝，笑稱成為連登仔果然沒有年齡限制，「邊位銀髮族巴打？」、「活到老學到老，Respect呢位巴打」、「老一輩識用連登其實係件好事」。亦有人指出，電腦資訊中心職員的職責就是協助使用者，質疑樓主抱怨只因不願工作，「最好部部電腦都無人用，然後開工坐到收工又一日」、「因為唔想自己煩，所以要Ban晒所有人想上咩網，你呢種人真係好啱一世做公務員，垃圾到一個點」。

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