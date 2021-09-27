公務員突接家人病危消息　向上司請假即走竟被拒：佢話要1日通知

「跟規矩辦事」是公務員的工作特點，不過有時卻會給人過於官僚的印象。有任職公務員的網民發文分享工作經歷，指早前上班期間突然接到家人病危的消息，遂即時向上司請假並趕往醫院。沒料上司聞言竟然拒絕，更搬出工作指引及條例，指放假需於1日前通知。樓主與上司擾攘十多分鐘，最終向更高職級的行政主任請假才順利獲准離開。



有任職公務員的網民指早前因家人病危而要請假，沒料上司得知後竟拒絕。（《上司實習生》劇照）

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該名自稱「部門小薯」的公務員於facebook群組「公務員secrets」發文，指有天早上8時許已上班，至9時許突然接到電話，獲悉家人病況危急，需要盡快趕往醫院。

樓主遂向上司請假要求即時離開，沒想到上司得知情況竟然拒絕，更搬出工作守則，「佢話根據乜乜乜條例，放1個月假前要1個月通知，放1日假前要1日通知。佢話我𠵱家唔走得，要12點3先可以走」。

樓主向上司請假要求即時離開，沒料對方搬出工作指引及條例拒絕。（《上司實習生》劇照）

樓主聞言感到難以置信，與上司擾攘十多分鐘，最終繞過對方，向更高職級的行政主任請假才能順利離開。他事後怒極批評上司，「搞咗一輪先走得，嘥我時間，遲啲如果返緊工醫院再打嚟佢又唔畀我走，我見唔到屋企人最後一面係咪佢負責呀？」

帖文震驚網民，不少人批評涉事上司涼薄而且不近人情，亦有人分享類似經過，「我都試過，上司講唔通，我唔理咁多掉頭就走，好彩因為咁所以見到親友最後一面，後來我返工就遞信，咁嘅公司唔做都罷」、「urgent leave 哪有預早通知？再唔係咪話要去急症睇醫生囉，因為而家上司搞到個心唔舒服」、「所以我成日話政府部門聘請機械人得啦，使乜將個有血有肉嘅人培育到咁機械？」

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