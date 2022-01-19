台男杜牙根神經痛足2年　換牙醫終揭真相：牙內竟遺漏呢樣嘢！

做手術時在病人體內遺下工具並非只是老套影視情節，現實生活中亦有可能發生，而且令當事人苦不堪言。台灣1名男子2年前找牙醫「杜牙根」，其後不定時感到神經痛，幾乎每周都要覆診1次，最終找另1名牙醫求醫，才發現上一手牙醫疑探針斷掉遺漏在牙齒內，而且神經沒有清理乾淨。經這位牙醫詳細清理後，台男才能告別牙痛，並提醒大家必須選擇「手勢好」的牙醫。



台灣有網民圖文並茂指2年前「杜牙根」後經常神經痛，最終換了牙醫，才發現「牙齒裏面有1根疑似根管探針的東西斷在裏面」，而且「神經沒清乾淨」。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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有男網民近日在facebook群組「爆怨公社」抱怨指，持續數年光顧宜蘭1間牙醫診所，一向相安無事，但2年前「杜牙根」及安裝牙套，自此「覺得不舒服，幾乎每個禮拜去報到1次已經是常態，偶爾總是會感到神經痛」，牙醫總是指正在觀察其情況，牙醫助理更稱「牙齒會有些細小神經，感到不舒服是正常」，裝完牙套後拆下來重新治療，前後重複至少2次。

直至最近，樓主在網上見到另1間牙醫診所，雖然價錢比較昂貴，但評價高達五顆星，所以最終前往「幫襯」，形容牙醫服務態度細心，經過數周診治後發現「牙齒裏面有1根疑似根管探針的東西斷在裏面」，而且「神經沒清乾淨」，牙醫將問題一併處理好。

樓主為「清理到長久以來不舒服的部位」而感到開心，甚至爆粗批評上一手牙醫「浪費一堆時間和金錢」，並提醒其他網民「看對牙醫真的很重要」。

網民看完樓主的經歷都大表同情，又指他應向涉事牙醫索償，不要讓對方輕易過關，「這根本是醫療失誤」、「除了醫藥費損失，更要追討痛楚及時間上賠償」、「看了那麼久都沒發現問題，那個牙醫就很有問題」。

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