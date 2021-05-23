點知自己冇發夢？乖仔日日瘋狂發問　父母被呢條「世紀難題」考起

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-05-23 22:00

小朋友對所有事物都感到好奇，他們整天愛問「10萬個為什麼」，父母少一點耐性都崩潰。有法國超市以此為創作主題，故事講述1個「問題天天都多」的可愛男孩，每日不斷轟炸父母各種刁鑽問題，例如「數字可以走多遠？」、「怎麼知道自己沒有做夢？」，父母也能盡力解答，最後卻被1條簡單生活題考起。網觀眾笑言深有同感，坦言男孩真的問中了「世紀難題」。

男童即使見到父母仍在熟睡，仍然照問問題。（YouTube頻道「廣告裁判」影片截圖）

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YouTube頻道「廣告裁判」定期上載不同國家的廣告，並配上中文字幕。頻道早前介紹1個法國超市廣告，片中1名男童可謂「問題兒童」，即使他見到父母熟睡，他會不客氣地吵醒母親，問她「河馬如何為自己搔癢」，睡得朦朦朧朧的父親便代答河馬由同類幫手搔癢。

廣告中男童隨時隨地發問，問題包括「怎麼知道自己沒有做夢」、「蝙蝠是否知道自己倒立睡覺」、「數字可以走多遠」，為滿足兒子的求知慾，有時父親正在公司開會，都要即場透過手機向兒子解釋一番。

然而不論父母多努力，他們最終也被男童1條生活體難倒，男童問父母「今晚吃什麼」，父母對望一下，今次未能提供答案。超市廣告在片尾道出故事訊息，表示超市竭力提高食物質素，「少鹽、少糖及少添加物，讓問題更少」，希望藉此令客人的健康「問題」少一點。

廣告引起不少觀眾共鳴，有觀眾留言指以前都有類似問題，更有人表示非常認同，指一日三餐真是世紀三大難題，「早餐吃什麼？午餐吃什麼？晚餐吃什麼？」。

【本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權。】