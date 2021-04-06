女友被綁炸彈　紅藍線定生死　泰男選擇困難結局反高潮│廣告熱話

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-04-06 23:00

電視劇及電影經常出現女主角被綁上計時炸彈的情節，需要男主角拆彈時選擇剪斷紅線或藍線，一旦剪錯，就會不慎引爆炸彈。其實在日常生活中，大家經常面對選色的問題，有泰國建築材料公司廣告，就表明磁磚有太多顏色，如同男友為女友拆彈時，久久不能下決定，其廣告創意爆燈引起熱議，但有觀眾笑言如果男生買禮物時選錯顏色，女朋友的怒火威力等同炸彈。

廣告女主角被綁上計時炸彈，身為男友的男主角需要決定剪斷紅線或藍線，以阻止爆炸。（YouTube影片截圖）

隨後男主角手持另外兩條紅線及藍線，無論在床上、用膳、淋花，都望住該兩條紅線及藍線，不知如何選擇，甚至上網請教網民，都得不到答案，連女主角都等到睡着，又透過電話，詢問男友到底選好紅線或藍線，引來男主角悶叫，有趣的是計時炸彈的計時器呈四個零，但都沒有爆炸。

鏡頭一轉，身穿便服的男女主角位於建築材料公司內，女主角手持紅磚及藍磚，諮詢男友意見，但男主角一臉苦惱，表情和選擇剪斷紅線或藍線時一樣。旁白提及泰國有間建築材料公司的磁磚有太多顏色，多到一下子難以選擇，提醒顧客可以回家瀏覽公司網站慢慢選擇，決定好就在網站預購。

有觀眾豪氣表示「小孩子才做選擇，我全都要」，亦有人笑指如果男生買禮物時，「選錯顏色就準備吃女友這炸彈」。

【本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權。】