裙腳仔男友事事提「阿媽話」　港女忍無可忍分手：比渣男更得人驚

戀愛中有第三者當然不能忍受，如第三者身份是伴侶的家人，難頂程度或更嚴重！有港女近日發文，稱最近終於跟男友分手，原因是對方所有事只交由媽媽決定，甚至希望她也一同跟從，令她「壓力山大」，直指比起遇上渣男，更難忍受沒有個人主見，事事只按家人意見而行的「媽寶」男。



有港女於討論區發文，直指難忍男友事事只跟隨媽媽意見，決定狠心「斬纜」分手。（《BB來了》劇照）

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「係唔捨得㗎，不過好行唔送！」該名港女於Dcard討論區發文，指日前向男友提出分手，「原因係佢真係冇主見到任何嘢都問佢老母，由佢老母幫佢決定」。她指與男友交往初期仍未「見真章」，溝通愈久便發現，對方有1句口頭禪「阿媽話……」。

樓主稱，男友事無大小也要徵詢媽媽意見，小至約會食飯選擇餐廳，「佢話『阿媽話呢間麻麻哋，我哋換第二間啦』」，大至兩人旅行的地點，「疫情前最後一次去旅行，我想去歐洲，佢話『阿媽話亞洲以外地方咁貴唔值得，我哋都係去台灣或者泰國啦』」，還有日常生活中更多的瑣碎事，「日常生活中嘅『阿媽話』多到數唔晒」。

樓主指男友的口頭禪是「阿媽話……」，生活中事無大小也要徵詢媽媽意見，更要求她一同跟隨。（《BB來了》劇照）

她又憶述，自己因堅持到外地作交換生與男友爭吵，對方竟再次搬出媽媽作理據，「嘈到一半佢突然爆咗一句話：『即係我覺得你去唔係問題，但係阿媽話外國而家疫情仲係好危險，怕你到時exchange完唔知帶咗啲咩病毒返嚟傳染佢哋老人家，所以你都係唔好去啦，唔想佢哋唔開心』」。事件令她對男友「徹底死心」，慨嘆：「關於我人生嘅事我唔開心唔緊要，但係你阿媽唔開心就唔得，就要我犧牲？真係冇得救㗎喇！」

樓主坦言，過往的戀愛經驗曾遇過大眾公認的渣男，「可以下晝俾我朋友捉到拖住另一個女仔喺超市買餸煮飯仔，打電話畀佢嗰下仲同我講佢喺公司OT緊」。不過這任男友卻令她覺得毫無主見的男友更難接受，「我真係接受唔到人生任人擺佈毫無主見嘅人，潛移默化就會影響埋你自己嘅決定」，因此決定狠心「斬纜」。

樓主坦言，過往的戀愛經驗曾遇過大眾公認的渣男，但認為沒有個人主見，事事只按家人意見而行的「媽寶」男更「難頂」。（《BB來了》劇照）

帖文引起不少女生共鳴，直指無論如何也不會選擇「裙腳仔」作為男友，「100%都唔會揀垃圾媽寶，永遠都係阿媽大過女朋友，遲啲結婚慘過做阿四，好少見媽寶會因為女朋友而唔做媽寶」、「我覺得呢啲冇自我嘅人同邊個相處都好難」。

不過也有人認為渣男更恐怖，「如果有一件事佢阿媽沒有想法，佢係唔係會聽你講先？但係點都比渣男好吧」、「自己覺得渣男得人驚啲，佢最多都係冇主見，渣男係直情X街」、「點解講到男人好似得返渣男同媽寶，兩個要2選1咁，兩個都唔好要啦」。

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