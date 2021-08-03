「媽寶」自小育成難　老婆聽到3個字扯火　大好婚姻都毁了！

文：呂秋遠 台灣律師

「我媽說」這三個字，是在婚姻時，最可怕的話之一。身為孩子的媽，不可不知。許多的婚姻，就是因為「我媽說」這三個字而毀掉。對於媽媽而言，或許會對於孩子很聽話感到欣慰。可是對於媳婦而言，聽到老公對於生活上的大小細節，都得要對媽媽「早請示、晚匯報」，一定沒辦法接受。而且常把「我媽說」掛在嘴巴上，他們的婚姻，到底是誰在過？



呂秋遠認為女生最怕遇上媽寶，彷彿婚姻中間多了一個話事人。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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這種老公，通常被戲稱為「媽寶」。媽媽聽到自己的寶貝兒子，被媳婦或外人稱為媽寶，心裡一定很不服氣，也不開心，畢竟聽起來，兒子就像是長不大的孩子一樣，禁不起風吹草動。可是，我們得要想想，兒子的婚姻，為什麼會被媳婦否定，為什麼這個女人，竟然會認為自己的兒子是長不大的孩子，難道這一切就是媳婦的錯，我兒子很乖，不聽她的話，才會被她認為是媽寶？如果，我們真的這麼想，那恐怕會離事實太遙遠。而且，如果因為這樣而婚姻破裂是事實，我們當然不用為了孩子的婚姻破裂而自責，但既然「媽寶」當中有個「媽」字，我們不妨可以想想，如何可以避免這種事發生。

首先，媽寶的養成不會是一蹴可成的，而是從小就開始「培養」，通常都是從過度保護開始的。孩子幼兒的時候，跌倒在地上，媽媽就對著地面說，「都是石頭的錯，我們打它！」進小學以後，跟同學吵架，媽媽第一時間就去興師問罪，不論誰的錯，先罵對方再說。孩子要下任何決定，都得先問媽媽的決定，不然媽媽就會生氣，生氣的不是孩子的決策錯誤，而是孩子竟然沒問過她。高中要念社會組或自然組，得先問媽媽；大學要選填志願，得先問過媽媽；找工作、選伴侶，都要問過媽媽，長期下來，他就沒辦法自己決定任何事。接著，「我媽說」三個字，就會變成他的口頭禪，任何女生聽久了，都會退避三舍。即使勉強結婚，往後也會成為夫妻之間失和的導火線。

為什麼？因為，沒有人喜歡另一半開口閉口都是權威在發言，而不是自己下決定。當媳婦想要跟兒子討論問題，結果兒子給的答案，竟然都是「我媽說」，順便加個「我媽人很好」，這時候對於媳婦的打擊是加倍的。因為她得要跟一個權威，也是一個看不見、不能反駁的對象溝通，對於媳婦而言，起點就不會是平等的，而溝通，不就需要平等？因此，從小就不該為孩子做出太多的決定，而是讓孩子慢慢的學會自己作主。當然，也不需要過度保護孩子，讓孩子習慣自己決定、自己接受後果，對於孩子的成長，絕對有正面的幫助。

那麼，是不是媽媽的角色應該要全面退散，不需要給孩子任何建議？這倒也是矯枉過正。當我們聽到孩子要做出某些決定時，如果他們徵詢我們的意見，可以給一些自己的想法，但是不需要為了要他符合我們的期望，所以提供建議，又提供資源，甚至為他承擔成敗，這只會讓孩子在成長的過程中，以為只有聽媽媽的話，才會有獎賞、才不需要承擔後果。如此一來，孩子就會習慣依賴媽媽的決定，任何重要問題都會想要媽媽幫忙，而這時候，媽媽就得要同時扮演朋友、老師、金主、配偶的角色，基本上，沒有任何一個女人可以接受婆婆在生活裡的「入侵」，而自己的男人卻是軟弱無能、無法做決定的角色。

當然，也不排除有些兒子只是拿「我媽說」做為擋箭牌，事實上是他自己的決定。遇到這種情形，就得要嚴肅的跟兒子與媳婦說清楚。除非自己是律師，否則介入別人的家事，即便是兒子，都叫做「別人」，是相當不智的。好的沒有我們的份，壞的都會怪到我們頭上來，何必讓自己變成兩面不是人？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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