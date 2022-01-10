女子買唔起新梳化　二手貨洗11次仍流啡色污水　片段嚇呆千萬網民

不少人基於價錢和熱愛復古風格，而喜歡買二手商品，但入手時應先經過徹底清潔。最近1名女子從二手市場購買1張布梳化，她拍片記錄自己清洗梳化的過程，結果發現洗了11次，抽洗機仍能排出啡色且混濁的污水。一系列影片吸引至少1600萬人次觀看，事主更透露自從她購入該張梳化，身邊的人都叫她扔掉，但由於經濟問題，她只能被迫買二手貨。



外國1名女子購入二手梳化，經過11次的清洗後，抽洗機排出的水仍然非常混濁。（網上影片截圖）

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女事主先後在TikTok上傳多段影片，指她近日購買1張二手梳化，她使用手持式抽洗機清潔梳化，希望能將梳化清洗至排出的水「變得清澈」。在3段影片中，事主清洗梳化多達11次，但抽洗機排出的水仍然呈「朱古力奶色」。不過，她認為經第11次清洗後，梳化已經比想像中乾淨，自己亦很滿意成果。

影片至少吸引1600萬人次觀看，女事主後來又回應網民的疑問，透露身邊的親友都叫她扔掉梳化，但她當初是因為居住的城市物價太高，她只能在全新梳化和全新床褥中二擇其一，而前者要價2739.95美元（約2.1萬港元），她只好放棄前者，改為買二手的梳化。

她續指，自己一開始使用少許的清潔劑及織物柔軟劑清洗，在第8次開始便改為只用清水。對於有網民質疑「污水」或許只是染料，事主回應指，雖然自己同樣不清楚細節，但認為梳化採用聚酯纖維布料，故不容易「甩色」。

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