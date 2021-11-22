一文看清梳化不同質料優缺點　裝修佬教2個關鍵點影響梳化壽命

梳化是必備傢俱，但梳化直銷或開倉店的梳化種類繁多，有平有貴，怎樣才能選購到一張真正優質並適合自己的好梳化？等今日裝修佬話你知梳化常見種類、尺寸、物料等選購攻略！



揀選梳化要留意5個要點，不同質料都有優缺點。 （Upslash）

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梳化常見款式種類



1.一字型梳化

一字型梳化是香港最常見的梳化款式。一字型梳化會分為雙人坐和三人坐，可考慮家庭人數選擇。長型設計的梳化對空間要求並不高，但擺法比較單調，一般會選貼牆，並面向電視的擺放。

2.梳化床

香港家居狹小，梳化床成為了熱潮。梳化床擁有折疊功能，擁有可睡可坐的二合一功能，十分適合面對有空間不足問題的小型單位。梳化床因會不斷開合、拖拉，另外睡及坐都使用同一張梳化，五金配件、面料、承托力或會較其他款式梳化壽命較短，因此必須認真挑選質量好的梳化床。

3.L型梳化

L型梳化就像一字形梳化的升級版，加多了有一個轉角位，令三人坐位能增加至五人坐。L型梳化體積較大，對空間要求較高，但亦較有氣派，也可用作隔分空間，最特別就是L型位置可當作貴妃位，躺上去雙腳伸直更為舒適。

梳化尺寸是選購梳化最重要一點，以下是不同坐位數梳化的尺寸參考：

梳化物料是第二選購重點，香港一般常見的梳化物料就是真皮、彷皮及布質，各種物料也有自己的優缺點，挑選時應根據自己及家居需求選擇。

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梳化選購要點

除了尺寸、款式、面料外，還有一些選購要貼大家可能沒注意到的地方——填充物及梳化骨架。這兩個重點會直接影響梳化壽命，令梳化容易塌陷也會令用家坐得不舒適，甚至影響人體健康。

梳化填充物

梳化填充物承托着人的體重，如果質料質量差的話，梳化很快就會塌陷，縮短梳化壽命，所以選購時不能只看面料，還要留意使用甚麼填充物。常見的填充物有以下幾種：

高密度聚氨酯（PU）：最常見填充物，彈性及支撐力強，透氣性佳。

天然乳膠：可以配合人體曲線，透氣性佳，防蟎抗菌，但價格高。

人造棉：軟柔軟，便宜，但承托力低。

海綿：伸縮及緩衝性好，透氣度高，但如果質量不好會有刺激性味道。

羽絨：舒適度高，壽命長，但回彈力低，價格也較貴。

梳化骨架

骨架支撐整個梳化，結實的骨架能令梳化壽命更長，並保持形狀更長。一般梳化也是用木做骨架，當中包括實木骨架，也有木夾板骨架。實木骨架承重會比較好也更耐用，不過相對成本高，價格自然貴，而木夾板骨架則做工簡單，可大量生產，成本較低，但就沒有實木耐用，另外木夾板或會甲醛問題，也是需要考慮的事項。

梳化選購Q&A



Q1.去到梳化店，除了看物料尺寸，應該怎樣試坐才知道梳化適合自己？

注意梳化角度。即人坐下時，臀坐到貼底，背靠梳化，若可自然呼吸就是合適你的梳化角度。

注意梳化高度，指的是坐墊到地面的距離。要留意人坐到梳化時，雙腳是否能貼地板，並且能輕易站立。

Q2.如家中有小朋友或寵物，選購梳化有甚麼要注意？

若有小朋友或寵物在家，不建議使用淺色及布藝梳化，因布料容易髒及磨損，若仍想選擇，可考慮於梳化上再加設軟墊或多購入一套梳化套清洗。

Q3.如果訂製梳化，需時多久？

如果想訂製自己專屬的梳化，必需耐心等待，因為落訂單後到交貨期可長達3個月或以上。

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



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