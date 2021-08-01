梳化底驚見恐怖6腳趾！趴低一睇：原來有十幾隻…　真相笑翻網民

一名台灣網友在《爆怨2公社》發文說日前在客廳跟兒子講話的時候，眼角餘光掃到一旁的沙發椅下，突然出現在眼前的畫面讓自己大驚失色心想：「天啊⋯怎麼有腳趾頭在沙發底下!!!沙發底下藏了⋯⋯？！我見鬼了嗎？」



梳化底驚見恐怖腳趾！原PO：「怎麼有腳趾頭在沙發底下…」真相揭曉笑翻網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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這名網友表示當下感覺是非常驚，但還是鼓起勇氣決定趴下去看看倒底是誰置身在沙發底下，不看還好一看笑噴，原來是龍眼~讓網友忍不住發文抱怨：「誰掉的龍眼啦！嚇死我的毛」

這麼個大烏龍也引來須多網友的熱烈討論、「重點還不是一兩個，是十來個」、「吼真的很恐怖欸，如果是我看到我會直接哭爆喔」、「是惡作劇吧.....滾下去不可能都在同一排 1.到2顆罷了..」、「乍看之下有點像～還以為是奇異果」、「以為在靈異公社，差點打好暈」、「這個沙發，龍眼樹做的...」

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