意大利工廠全員合捐20個月年假　助64歲認知障礙同事特快退休

好同事難求，一次過有50名好同事大概要在童話故事才會出現！意大利1名64歲工廠工人盧皮（Alfredo Lupi），年幼已確診患有認知障礙症，近年工作時愈來愈困難，惟他距離67歲退休還有2年多時間。同事擔心他提早退職領不到退休金，早前竟想到捐出年假，工廠上下50人夾出相當於20個月年假，讓他能「特快退休」。同事傾力相助，但還不足以放有薪假到退休，最終老闆「捐出尾數」，決定剩下的日子照樣出糧，直至盧皮到67歲正式退休，更保證工廠的門隨時為他打開，暖心故事見證職場有愛。



64歲的盧皮還有2年多才能退休，但因認知障礙問題惡化，同事們夾出20個月的年假，讓他可提早退休。（TGR Lombardia截圖）

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這宗集眾人之力完成的好人好事，發生於意大利米蘭東南部工業城鎮格拉菲尼亞諾（Graffignana），64歲的盧皮在名為Senna Inox的工廠當了19年雜工。他自幼患有認知障礙，近年病情持續惡化，最近幾乎無法工作，但距離67歲退休還有2年多時間，如提早退休就領不到退休金。

日前50位同事決定人人出一分力，讓盧皮可「特快退休」，他們在工作結束後在廠內集會，齊齊給盧皮大驚喜。盧皮原本很疑惑，但後來慢慢明白，是同事幫他領到退休金，感動地說謝謝。

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實際操作方式是所有同事都「轉贈」自己的年假給盧皮，有些人捐出較多年假，有些人則較少，而工廠上下50名同事都有份「送假」，最後夾出了246天年薪，可頂替相當於20個月的工作天。同事稱最近幾個月見到盧明工作時愈來愈困難，疲勞得顯而易見，「我們放棄了些空餘時間，但這（幫助盧皮）更重要」，因盧皮如病情惡化不能工作而領不到退休金，實在對他太不公平了。

雖然同事們傾力捐假，但離目標還是有段距離，廠方最後決定讓盧皮在餘下的日子照樣可支薪，直至他到達法定退休年齡。工廠老闆之一塞納（Pietro Senna）認為，雖然大家覺得是份大禮，但他們覺得是投資了在同事團結力量之上。工廠從事藥品及食物生產，許多工人在工廠內終生工作，故同事間關係很好。

盧皮的弟弟亞歷山大亦在廠內工作，他原本擔心提早退休對哥哥不是好事，但廠方表明大門隨時為盧皮打開。（TGR Lombardia截圖）

盧皮的弟弟亞歷山大（Alessandro）是廠內的技術經理，他原本擔心哥哥提早退休未必是好事，「他需要有人陪伴」，如果一直在家中對於母親，亦可能未必是好事。不過廠方保證，他們的大門隨時為盧皮打開。意大利公共廣播公司Rai地區頻道TGR Lombardia拍下他踩單車到工廠的情況，盧皮感動得哭了，和弟弟抱在一起，而捐假的同事亦與盧皮擁抱。

盧皮經常參加鎮內活動，很多人都認識他，鎮長穆齊（Margherita Muzzi）說該填的人口只有不到2600人，「團結是很自然的事」。近年意大利不時有同事捐年假的善舉，較早前就有名媽媽要照顧殘疾孩子，終獲贈3年有薪假。

（綜合）

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