晚市禁堂食｜打公仔呻公司週年晚宴又取消　網民：最緊要保留抽獎

Omicron變種病毒引發第5波疫情，不但餐廳晚市需要禁止堂食，大型聚會亦都需要取消。有網民在討論區上發文，指公司去年已經因為疫情而取消週年晚宴（Annual Dinner），不料今年同樣因為疫情而需要取消，令他感到十分無奈。留言中有人認為，週年晚宴即使取消亦沒有問題，只要保留抽獎環節即可，「公司慳好多錢，用嚟抽獎無得頂」。



由於疫情急劇惡化，政府宣布新一輪防疫措施，有網民指公司的週年晚宴都需要取消。（《大亨小傳》劇照）

香港本地確診數字急速上升，由除夕起計至今日（6日）已經錄得18宗本地感染個案，各方嚴陣以待。特區政府昨日（5日）亦宣布新一輪的防疫措施，並於明日（7日）0時起生效，當中包括晚上禁堂食、降低食肆每枱人數上限、關閉多個及所及取消大型集會等。

有網民在香港討論區上以「公司Annual Dinner又要取消」為題發文，指去年公司已經因為疫情嚴重而取消週年晚宴，今年亦都因為疫情急劇惡化而宣布原本在周六（8日）舉行的週年晚宴因政府防疫措施而需要取締，「連續2年公司都因疫情嚴峻而取消Annual Dinner，真係無奈」。

網民表示，這次已經是公司連續第2年取消年度晚宴，感到十分無奈。（GettyImages）

有留言指自己亦不介意取消週年晚宴，「連續3年冇搞，最好藉呢次疫情永久取消」、「點解會鍾意去Annual Dinner？年年我都會缺席，食餐飯仲辛苦過返工」、「仲好，早啲返屋企，廢事又搵啲員工做天才表演」。網民亦都認為，只要公司保留抽獎環節即可，「老闆保留抽獎畀同事可能就已經皆大歡喜！老闆省飯錢，同事省時間」、「公司慳好多錢，用嚟抽獎無得頂」。

（香港討論區）

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