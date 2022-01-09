2歲童半夜發脾氣大喊　港媽斥外傭扮瞓唔幫手氹：佢好唔helpful

小朋友「扭計」真的令不少家長非常頭痛，有時單靠父母也未能安撫，需要外傭姐姐或其他家人出手。有港媽早前發文，指2歲兒子間中於半夜發脾氣大哭，與丈夫哄睡多時也不得要領，只好請外傭起床協助，惟對方竟「扮瞓」沒有回應，令她非常不滿，直指並非經常要求姐姐半夜工作，沒想到對方竟不願幫忙，帖文引來網民討論。



有港媽指2歲兒子於凌晨「扭計」，因未能安撫而希望外傭起床幫忙，惟對方卻「扮瞓」未有理會，感到非常不滿。（《寶寶大過天》劇照）

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「間唔中叫工人凌晨幫忙哄小朋友有問題？」該名港媽於親子王國討論區發文，指2歲的兒子平日依賴外傭照顧，但晚上一般也由她和丈夫「自己湊」。早前兒子於凌晨「扭計」大哭，她與丈夫哄睡多時也不成功，「小朋友脾氣臭，唔畀我哄，我哋第二日又要返工」，只好叫姐姐起床幫忙，惟她指對方「竟然扮聽唔到唔肯起身」，因而感到非常不滿。

港媽慨嘆，兒子半夜「扭計」的問題難以解決，「佢成日瞓瞓下扭，要人拍住佢瞓，唔拍佢又喊，唔理佢就成家被嘈醒」，但平日也盡量與丈夫自行安撫，並非常常要求外傭半夜起床幫忙照顧，「又唔係成日要佢幫，間唔中一次半次！我只係覺得佢好唔helpful（願意幫忙）」。

港媽指自己一向待外傭不薄，不但給予休夠休息時間，甚至連對方外出過夜也「隻眼開隻眼閉」，不過姐姐的反應令她大感失望。（《寶寶大過天》劇照）

她又指自己一向待外傭不薄，不但給予休夠休息時間，容許姐姐「瞓晏覺」及於工作時間使用手機，甚至連對方外出過夜也「隻眼開隻眼閉」。不過姐姐的反應令她大感失望，「其實我無諗過佢會衰到扮聽唔到，嬲嬲哋叫佢以後都唔准瞓晏覺！叫你幫下手都唔得」、「我畀足時間佢休息，盡量令佢舒服地工作。有時太竉工人都唔得，養唔熟」。

帖文引起一眾聘用外傭的家長熱議，有人認為半夜時段屬休息時間，即使外傭不願幫忙也無可厚非，「收咗工佢又真係有權唔起身幫手，同樣你都可以唔畀佢瞓晏覺，呢啲係額外嘢，唔係老奉畀你瞓㗎」、「我覺得畀姐姐一個合理嘅連續休息時間係應該，我有兩個姐姐，但無論我兩個細路夜晚點扭計都唔會打擾佢哋休息，做人阿媽唯有自己哽」。

帖文引起家長熱議，有人認為半夜時段屬休息時間，即使外傭不願幫忙也無可厚非，也有網民認為，港媽應從根本着手，解決兒子的睡眠問題。（《寶寶大過天》劇照）

也有網民認為，港媽應從根本着手，解決兒子的睡眠問題，同時與外傭商量處理方式，「其實你要解決小朋友凌晨發脾氣擾人清夢的問題才是治本，而不是怪工人不肯起身湊你小朋友」、「你姐姐扮聽唔到，可能因為覺得由頭到尾都唔關自己事，唔覺得係自己工作，試試找機會講清楚」、「我又覺得如果唔係長期性，個工人都應該自動自覺幫手，如果真係頂唔順，咪出聲再傾早上或下午畀返時間佢休息，而唔係入夜就有事都唔幫手囉」。

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