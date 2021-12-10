成家去宅度假　睇監控驚見外傭帶朋友上屋企玩　僱主問應否對質

外傭私自帶朋友到僱主家裏玩，應否原諒？有僱主於討論區發文表示，日前全家人一起去酒店宅度假（Staycation）兩天，他們聘請的外傭稱不想放假，想留在家中清潔及整理東西，因此「就畀佢喺屋企hea下」。他們玩了一天後，晚上在酒店房感無聊，於是打開家裏的監控鏡頭看外傭是否真的在工作，怎料發現外傭帶了5名朋友上來一起唱歌喝酒，而且沒有通知他們，問其他網民「我應唔應該同佢對質，鬧下佢好？」



有僱主於討論區發文表示，日前全家人一起去酒店宅度假（Staycation）兩天，外傭留在家中，他透過監控發現外傭竟然帶了5名朋友到家裏一起唱歌喝酒，而事前並沒有通知他。（《愛．回家之開心速遞》 劇照）

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該名僱主於香港討論區以「依兩日去staycation，發現個工人姐姐帶咗人上嚟我屋企玩」為題發文表示，日前他全家人一起去酒店宅度假（Staycation）兩天，他們聘請的外傭稱不想放假，想留在家中清潔及整理東西，因此「就畀佢喺屋企hea下，當畀佢休息下」。

他們玩了一天後，晚上在酒店房感無聊，於是打開家裏的監控鏡頭看外傭是否真的在工作，「唔睇至好，一睇先發現佢請咗5個朋友上嚟，成班喺到唱歌飲酒咁」，11時左右才離開。他指出，外傭全程沒通知他們，雖然沒造成什麼大問題，「但係無啦啦有陌生人上屋企真係有啲危險」。他問其他網民「我應唔應該同佢對質，鬧下佢好？」

網民紛紛留言說「梗係要對質啦，間屋妳的，佢帶人返去，唔見嘢佢負責？」、「炒得啦，叫朋友上嚟開party（派對），下次可能會偷嘢」、「要鬧！不能接受！」、「下次喺你嘅大床大戰」、「至少warning letter（警告信）」。



亦有網民表示「如果工人姐姐平時幫得手又唔想炒嘅話，就直接同佢講你唔鍾意佢帶人返嚟屋企，只此一次」、「畀我會覺得好開心，因為工人姐姐當我屋企係自己屋企」。

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