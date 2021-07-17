出街食飯為囝囝慶生　港媽給外傭$200分開食　事後嬲姐姐冇買禮物

人與人的相處能做到將心比心可避免不少矛盾。有港媽僱主在討論區發文，指他們為兒子慶祝生日外出用膳，所以給了外傭姐姐200元讓她自行到商場吃晚飯，故對姐姐沒有為兒子準備生日禮物而感失落，「聖誕節我都有準備禮物畀佢」。事件引來網民熱烈討論，大部分人都不認為姐姐要送生日禮物，更有人反諷道：「你有冇買生日禮物畀你老闆個仔？」



有港媽僱在發文，指姐姐沒有為兒子準備生日禮物，對此感到失落。（《淪落人》劇照）

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樓主港媽在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上發文，說姐姐來到家中已經接近1年，近日是兒子的生日，所以他們一家外出打邊爐，同時「老公畀咗姐姐$200佢自己去商場食晚餐」。然而兒子生日過後，港媽發覺姐姐沒有為兒子送上生日禮物，她表示生日禮物並非必須，「但心裏有小小失落」，因為去年聖誕節她也有為姐姐準備禮物。

帖文引來網民熱烈討論，不少人都批評樓主為何既然與姐姐一同外出用膳，反要求對方自行食飯，「點解叫左姐姐出嚟，唔預她一起食火煱？咁做咩要她出嚟？」、「好心打邊爐就帶埋姐姐啦，差幾多錢」、「$200食晚飯和買禮物真係有難度，冇理由要貼錢㗎」。他們更忍不住反諷樓主，「你有冇買生日禮物畀你老闆個仔？」，並指「你都冇預佢切蛋糕食飯慶祝，係你唔預人在先」。

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