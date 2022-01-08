張敬軒演唱會有確診者　網民提醒非首次　1句惡搞暗寸高官去派對

張敬軒又中？新冠肺炎變種病毒Omicron在本港社區爆發，今日衛生防護中心公布，有確診個案與丈夫曾於1月3日去看張敬軒演唱會，呼籲當日出席者要做檢測，事件即時引起網民熱議，指出張敬軒演唱會已是第二次有確診者進場，直呼「今年又係佢！」。上次是2020年的《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》出現確診者，這亦是該年唯一在紅磡體育館舉行的演唱會，詎料相隔一年多，事件又再重演。

疫下無堂食又無演唱會睇，網民唯有苦中作樂，提及日前多名高官議員出席洪為民生日會，但當中有人稱在場外見到太多人而沒有入場，網民紛紛拋出1句惡搞潮語，笑言：「我嗰日買咗飛去睇演唱會，但係見太多人，所以轉頭走咗啦。」



今日衛生防護中心公布，有確診者與丈夫曾在1月3日去聽張敬軒演唱會，坐在46段20行。（KKBOX授權使用）

1月3日晚到場觀看張敬軒演唱會的歌手藝人：

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因應第5波疫情，政府收緊防疫措施，張敬軒早前已宣布將餘下8場的紅館演唱會延期。不過，今日衛生防護中心公布新增2名確診者，為早前確診印傭的僱主及其小朋友，僱主及丈夫在1月3日曾去聽張敬軒演唱會，坐在46段20行。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，在張敬軒演唱會上的傳播風險難評估，呼籲當日出席者要檢測，。

1月3日張敬軒演唱會嘉賓為C AllStar，到場觀看的歌手或藝人包括曾比特、炎明熹、姚焯菲、冼靖峰、張馳豪、何晉樂、胡定欣、姚子羚，陳山聰、胡蓓蔚等等。

張敬軒演唱會因為疫情而宣布餘下8場全部延期，其IG上亦有公布相關消息。（IG「hinscheung」圖片）

英皇娛樂亦都發出公布，說明有關演唱會延期的決定。（IG「hinscheung」圖片）

許多網民第一反應是張敬軒再次「中槍」，因其演唱會已是第二有觀眾確診，「上次都係佢」、「冧莊，今年又係佢」。張敬軒於2020年11月在紅館舉行了8場《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》，當時亦曾出現確診個案，包括5名觀眾及1名兼職員工。

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有網民擔心張敬軒是否需要隔離，雖然叱吒頒獎禮是於1月1日舉行，不過有人在討論區重提張敬軒在叱吒頒獎禮時說過喉嚨不適，故全程戴口罩，「佢嗰時話唔除口罩，因為有啲喉嚨痛」，又笑稱如果最後有幾千人要入竹篙灣隔離應該會「爆廠」，「竹篙灣唔夠位啦」。不過，也有網民表示演唱會門票多以信用卡訂購，當局很容易追蹤到所有觀眾的行蹤，加上在場聽眾應該全程戴好口罩，大家不必過慮。

事件令許多網民聯想起早前多名高官出席洪為民生日派對，「今次睇下邊個官唔好彩買咗飛去睇，又俾人捉話好去睇演唱會」。又有許多人暗諷出席者言論，借題惡搞稱「我嗰日買咗飛去睇演唱會，但係見太多人，所以轉頭走咗啦」、「我個日逗留咗好短時間，入到去到軒公打咗個招呼就走」、「九點半後入場冇事」、「嘩，咁多人，咪喇，我就走」。

洪為民生日派對除了政界中人，還有各界人士參與，有傳曾擔任港區全國人大代表的59歲鄺美雲（Cally）亦有份到場，Cally接受《香港01》訪問時便否認曾進入會場：「我冇入到去，我冇入到去，我冇入到去，我冇入到去，我見到好多人就調頭走咗喇，我都覺得多人，所以就唔好喇，即係我冇入到裏面呀，我喺外面，『嘩，咁多人，咪喇，我就走』。（洪先生出嚟同你打招呼？）Hello咁囉，我即刻走，你都係問返有去嘅人啦，我都係唔講咁多。」

（綜合）