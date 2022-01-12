00後潮語｜嘆與細佬難溝通　網民盤點新舊用語　用「OJ」都老餅？

年輕人的用語日新月異，由80後、90後到現在00後，當自己仍在用「屈機」、「Kai子」的時候，其實已經不知不覺出賣年齡。1名網民早前就在討論區發文，表示近日與弟弟聊天時發現自己一頭霧水，完全聽不懂弟弟口中的潮語有何意思，大嘆「即時feel到自己老咗」，便打算向網民虛心求教，「而家00後有咩潮語一定要識，教下小弟」。



（示意圖 / GettyImages）

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樓主在連登討論區以「宜家00後有咩潮語一定要識」為題發文，決定向網民請教現時的年輕人有什麼常用潮語，惟大批網民卻開始討論老一輩的常用字句，例如「噼啪你個隆叮咚啊」、「膝頭哥唔食辣椒醬」等年輕一代眼中的「老餅」用語。部份網民則認真分享00後潮語，包括「0尊」、「白卡」、「好Kam」等，讓不少人看得「𢱑爆頭」，更驚歎原來更早前紅極一時的「OJ」和「壞過凱婷」等，已經變得過時。

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【潮語大挑戰】（01熱話製圖）