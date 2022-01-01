Duck不必是什麼意思？2021年台灣20大潮語　不可以色色跌出10大

2021年即將邁入尾聲，去年也創造出許多網絡討論的流行語，不論是配合時事延伸出來的名詞，或是有趣好笑的迷因，都在社群論壇上形成一股風潮，甚至成為台灣人見面打招呼時的用語。



除了早前娛樂圈話題讓當地網友瘋傳「蕾神之鎚」、「宏慌之力」、「見宏就休」等惡搞用語，還想知道去年網友都在講哪些最流行的新名詞嗎？那就趕快跟著《DailyView網路溫度計》，用《KEYPO大數據關鍵引擎》一起來看看吧！

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十、Duck不必

「Duck不必」一詞源於台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應台北市長柯文哲「訂西裝說」時提到「粗暴言論，大可不必」，後來有網友便以此做出鴨子改圖，改成「粗暴言論，Duck不必」。另有台灣人到麥當勞點餐，被店員詢問要不要升級成大杯可樂，他造句笑回「你這樣問心態很不健康，大可不必」，笑倒不少網友。

九、啥款

「啥款」在《當男人戀愛時》上映後迅速成為台灣網友打招呼時的流行用語！在電影中邱澤飾演的「阿成」問許瑋甯飾演的「浩婷」怎麼樣時，就會說出「啥款」，不僅深切傳達獨有的台式浪漫，語氣較兇時也會給人「怎樣你有意見喔」的感覺，就連邱澤也曾自曝自己與朋友見面時，都會用「啥款」、「啥什麼款」問候彼此。

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八、不要太不滿

疫情流行網絡用語再加一！台北市副市長黃珊珊在4月時因為中華航空印尼籍機師確診新冠肺炎，直到新聞播報時才得知國立臺灣科技大學65名外籍生曾與該染疫機師同時間位於台北清真寺，震驚北市府竟未收到通知，陳時中則回應請黃珊珊「不要太不滿」，瞬間成為網友推崇「神之金句」，直呼「這句話真的超萬用」。

七、最頂

你知道什麼是「最頂」嗎？其實「最頂」、「好頂」是中國延伸出的網絡用語，表示「最好的、最高級的、最最高級的」意思，「頂」這個詞另有支持、贊同之意，就像網友把他人言論頂上去一樣表示認同。其爆紅原因主要是因為網紅「館長」販售自家品牌的中秋節月餅時，強調「用料最頂」，在台灣網絡上形成一股跟風熱潮，例如「台北最頂的麻辣鍋是哪」、「蛋堡哪首歌最頂」等，成為2021年當紅的網絡流行用語。

六、人與人的連結

談到2021年的台灣防疫金句，絕對少不了「人與人的連結」！今年5月萬華茶室爆發群聚感染，陳時中就以「人與人的連結」形容蘆洲前獅子會會長與萬華茶室女的傳染途徑，公布疫調確切原因卻也不失文雅表達情慾流動，也讓「人與人的連結」頓時成為台灣網絡熱搜關鍵字！後續不論是東京奧運防範新冠肺炎傳染，杜絕性行為將床架改採厚紙板製作等時事，社群媒體、網友都會以「人與人的連結」代稱親密行為。

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五、看好了世界，台灣只示範一次

今年5月台灣疫情大規模爆發，5月15日全台提升至第三級警戒，當時網絡即流傳一句振奮人心的經典名句：「看好了全世界，台灣只示範一次，在兩週內解除第三級。」不僅台灣網友瘋狂轉發，該句也正式登上美國《時代雜誌》（TIME），給予台灣防疫正面評價。不過之後卻因為台灣新冠肺炎病例數越來越多，三級警戒不但沒有兩周解除還持續延長，讓網友留言，「英文版的更羞恥」、「真的被世界看到了」、「真想挖個洞把自己埋了」。

四、PUI PUI

大朋友小朋友都喜歡的日本原創動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》中的「PUI PUI」也成為今年流行的網絡用語！在面對疫情感到疲勞厭世的時代，天竺鼠車車的出現拯救許多上班族的日常生活，從第一集塞車時救護車的無助，到天竺鼠車車被強盜劫持搶銀行，無厘頭的劇情反而吸引市民點擊觀看，雖然沒有台詞與對白，但天竺鼠「PUI PUI」的叫聲也療癒觀眾的心。

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三、同島一命

「同島一命」原為用來提振士兵士氣的軍事口號，在前線外島的軍事基地也能看見該用語被刻在牆上，在台灣政治劇集《國際橋牌社2》中，馬祖高登島上軍民團結一心的畫面，也重現了「同島一命，死裡求生」的精神。今年因為本土疫情嚴峻，也讓台灣政府單位、演藝人員共同強調「同島一命」，若是疫情無法獲得控制，誰也無法獨善其身，讓該口號在今年蔚為流行。

二、微解封

台灣5月因疫情延燒，進入疫情三級警戒，隨著外出戴口罩、掃實聯制等防疫措施執行，終於在7月12日台灣政府宣佈可以「微解封」，卻讓不少市民滿頭問號，到底什麼是「微解封」？相較於二級警戒，「微解封」外出仍需配戴口罩，餐飲、超市等場所也要落實人流管制，唯獨放寬戶外與室內部份場館限制。「微解封」新名詞也引來PTT網友熱烈討論，「所以是無糖跟微糖的差別？」、「微解封、毫米解封、納米解封」、「微解封、微旅行、微用餐、微上課」，另有網友幽默回應「看好了世界，台灣自創名詞領先全球」、「覺醒解封、量子解封」、「二級ProMax啊」。

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一、校正回歸

2021年榮登網絡討論聲量冠軍的就是「校正回歸」！5月22日陳時中在記者會上提出該名詞，並解釋是因延後登錄確診新冠肺炎個案，依採檢時間追加至前幾天公佈的數據，以反映正確疫情趨勢的統計方法，簡而言之就是「修正數字」。

「校正回歸」也意外帶起流行語熱潮，例如前高雄市市長韓國瑜曾讓網友用「校正回歸」造句，前韓辦發言人何庭歡就用「老闆的髮量也要校正回歸嗎？」呼應，戴資穎東京奧運時下榻的飯店原先Google評論僅3.3顆星，後來台灣網友將評論升級至4.5顆星，但因Google保護機制隔幾天又退回3.3顆星，被網友笑稱是「校正回歸」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2021年12月15日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2021年新流行語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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