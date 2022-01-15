乳癌復發媽媽用標靶藥耗盡積蓄　仁愛堂莊舜而醫療基金助戰勝癌魔

廚房內鐺鐺聲響，全屋轉瞬飄滿豉椒炒蜆的香氣，曾麗玲（Nikki）甫放下飯菜，眼前景象突變，坐在飯桌旁的兒女臉孔被幾度閃電劃過，一眨眼他們又化成了大胖子。她本以為是視網膜脫落，原來是癌症復發，腫瘤壓住眼睛神經線，更獲悉復發癌症病人不獲醫管局資助購買標靶藥，徬徨下隨即尋求「仁愛堂莊舜而醫療基金（治療癌症）」幫助。半年過去，Nikki右眼重新看到色彩，再拾起鑊鏟為家人煮一頓簡單午飯，成為她最幸福的畫面。



基金受助人Nikki本從事會計工作，13年卻確診乳癌四期，被逼停工治病，至去年中第三次復發，腫瘤壓到眼睛致右眼失明，癌細胞擴散到肺和肝，幸得基金資助服用標靶藥而戰勝癌魔。（仁愛堂提供）

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45歲的基金受助人Nikki本從事會計工作，與做文職的丈夫是家庭經濟支柱，一家四口住在兩房之家，她每日最喜歡為兒女下廚，三兩下就煮好羅宋湯、炒蜆。生活美滿間，她卻在2013年確診乳癌四期，被逼停工治病，其後康復，即重投職場，惟3年後復發，當時擴散成骨癌，治療至去年年初，本以為可舒一口氣，數月後卻再發現再復發，腫瘤壓到眼睛致右眼失明，癌細胞擴散到肺和肝。

得基金助購標靶藥 重拾鑊鏟煮午飯

因Nikki屬癌症復發病人，需自費購買標靶藥，每月花費約1.8萬港元。此前數次治療已花光儲蓄，她得知噩耗，與丈夫在病房門外相擁大哭，隨後獲悉「仁愛堂莊舜而醫療基金（治療癌症）」資助貧困癌症病人購買藥物，遂即時申請，一周內已獲正面回應。治療約半年後，右眼本失明的她，已看到色彩，肺和肝的腫瘤也消失，精神漸佳的她已可為子女準備簡單午餐。

多次復發令Nikki曾感到絕望、覺得自己是負累，但她說，想到如此龐大的幫助，家人和僱主的支持，令她一直支撐下去，現時每天都早睡早起，去公園緩步跑。Nikki 說：「最高興是近期覆診後，我可以跟兒子說『媽咪好返喇！』」沉默寡言的兒子因而變得開懷。 Nikki 特別感謝基金捐款人幫忙，盼未來更多人因而受惠。

「仁愛堂莊舜而醫療基金（治療癌症）」自2007年12月起成立至今14年，一直幫助貧困癌症病人，資助病者購買自費治療藥物。受助人須經醫生進行評估及醫務社工審查其家庭經濟狀況，再由仁愛堂審批，每名符合申請條件的病人的資助上限為10萬港元。截至2021年11月底，基金已幫助逾8800名癌症鬥士。

另外，由於部分癌症藥物或有機會影響病人心臟功能，故基金早前已開展「心臟超聲波檢查資助計劃」，資助癌症病人接受心臟超聲波檢查。這計劃早前獲得到國際著名時裝設計師Vivienne Tam 支持，由即日起單次捐款港幣1,000元或以上，可獲贈由Vivienne Tam 設計的「愛是無限，力量自強」純羊毛圍巾一條。所有捐款將全數用於資助有需要的癌症病人接受心臟超聲波檢查，令病人得到最適切的治療。

仁愛堂莊舜而醫療基金（治療癌症）計劃詳情：按此

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仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。

